Ciudadanos insiste en mantener a su líder Nacho Cuesta como opción a la Alcaldía Wenceslao López no descarta apoyar al liberal, y Alfredo Canteli designa a Mario Arias y Javier Cuesta como sus negociadores GONZALO DÍAZ-RUBÍN / CECILIA PÉREZ OVIEDO. Martes, 11 junio 2019, 01:23

Ciudadanos insistió ayer en que «mantiene todas las opciones abiertas» de cara al Pleno de investidura de este sábado. Todas, incluye la opción de que su cabeza de lista, Nacho Cuesta, sea investido alcalde con el apoyo de los ediles socialistas y, al menos, un voto más, presumiblemente de Somos Oviedo; pero también el apoyo a la investidura de Alfredo Canteli o no hacerlo y permitir un gobierno del PP en minoría; o, incluso, respaldar a Wenceslao López y que sea el socialista el que busque el voto que faltaría para evitar que el candidato del PP agarre el bastón de mando. Lo que no ha hecho la formación naranja es ponerse a trabajar de manera oficial en una de estas posibles direcciones. «Esperamos hacerlo mañana o pasado», señalaron ayer fuentes de la dirección de Ciudadanos, después de que el secretario de Organización, Fran Hevías, diese el visto bueno este sábado a mantener negociaciones a dos bandas.

Fue el visto bueno oficial, porque conversaciones hay casi desde el día siguiente a las elecciones. Informales, con mensajes ambivalentes, pero nada concreto. Alfredo Canteli ha delegado en sus números dos y tres, Mario Arias y Javier Cuesta, el peso de las conversaciones. Las que aún no hay. Del otro lado, estará el comité de pactos de Ciudadanos, formado por su candidato a la Alcaldía, Nacho Cuesta; el candidato regional, Juan Vázquez; y Sergio García y Laura Pérez Macho.

Al otro lado del teléfono apura sus opciones también el número uno de la lista del PSOE y alcalde en funciones, Wenceslao López. «Las matemáticas son las que son», explicaba ayer un cargo de Ciudadanos. «La política no son las matemáticas y quien lo confunda tiene un problema», contrapuso ayer el regidor saliente.

Las matemáticas dicen que nueve concejales del PP y cinco de Ciudadanos suman mayoría absoluta y cuatro años de paz, salvo la guerra que se den entre ellos al compartir gobierno. López contrapuso que la única opción para un gobierno decente «tiene una base socialista», pero excluyó expresamente al ser preguntado por ello cerrar la puerta a apoyar la investidura de Nacho Cuesta como alcalde. «Hay dos formas de sumar. Para ir al pasado y volver a un gobierno que destruyó Oviedo o sumar para reconstruir e ir al futuro», expuso como disyuntiva.

Nerviosismo

La postura de PP y PSOE de trasladar la presión a Ciudadanos de cara a las negociaciones parece haber bloqueado la capacidad de decisión de los naranjas, pero también ha aumentado el nerviosismo en las filas populares, escarmentados por la decisión de Somos de apoyar al PSOE a última hora hace cuatro años.

El 'western', la imagen de Patt Garrett y Billy The Kid, han hecho mucho daño. Hay gente que cree que quedándose parado en medio de la calle con el colt al cinto demuestra una posición de fuerza y, en realidad, solo espera por un balazo. Un cargo del PP previene contra dejar correr los plazos porque si las conversaciones encallan, no habría tiempo para reconducirlas y, aunque ve factible un gobierno en minoría, «no sería lo deseable».

La historia también tiene algo de eso, de deseo. A Ciudadanos le hubiera gustado que los números fueran otros que no son, señala la misma fuente, apuntando la aparente preferencia de los liberales por entenderse con el PSOE y mandar a los populares a la oposición.

El pacto para cuándo

Wenceslao López reconoció ayer de forma indirecta contactos y algo de impaciencia: «Nos reuniremos, pero hoy no. Están tratando de cuadrar agendas, buscando una hora y fecha adecuada», señaló. Y planteó sus condiciones previas: «Antes que nada hay que empezar a hablar y tratar de analizar cómo cada parte ve el Ayuntamiento, si tenemos la misma visión de futuro, de proyectos y de soluciones, es lo fundamental».

¿Y Ciudadanos? La formación naranja no quiere cerrar ninguna puerta, pero no ha trabajado aún para abrir otras que, aún fracasando, podrían reforzar su posición frente al PP. Fuentes del partido reconocen que no han hablado con Somos Oviedo, imprescindible si quieren explorar un pacto de centro izquierda. También admitieron ciertas prevenciones hacia algunos miembros de la lista que acompaña a Alfredo Canteli, pero sin marcar líneas rojas ni tachar nombres. Parte del partido, además, cree mejor que Canteli debute con un gobierno en minoría. En el dilema del prisionero, si todos los actores cooperan, logran la mejor opción. La experiencia dice que lo habitual es lo contrario: cada actor escoge la que más le puede beneficiar a él y el resultado global dista de ser el mejor.