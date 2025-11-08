El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Ana y Pablo, miembros de Alcohólicos Anónimos. Ambos llevan décadas sin beber y siguen en el colectivo. Alex Piña

«Alcohólicos Anónimos me salvó la vida, me dio una forma de vivir distinta»

La comunidad de Oviedo, que cumple 58 años y atrae cada vez a más mujeres, celebrará el día 15 una reunión abierta en el Calatrava

Paz De Alvear

Oviedo

Sábado, 8 de noviembre 2025, 22:47

'Admitimos que éramos impotentes ante el alcohol, que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables'. Este es el primer paso de Alcohólicos Anónimos, una ... organización que cumple en Oviedo 58 años y que, por este motivo, celebrará en el Palacio de Congresos y Exposiciones, en la sala 1, una reunión abierta de información pública para presentar su programa de recuperación. Será el próximo domingo 15 de noviembre, a las 18 horas.

