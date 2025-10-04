El alfarero Miguel Vázquez recibe el Barbón de Faro La Asociación de Amigos de la Alfarería destaca así su compromiso con la cerámica tradicional

Susana Neira Oviedo Sábado, 4 de octubre 2025, 19:09

La Asociación de Amigos de la Alfarería de Faro entregó este sábado el premio 'Barbón de Faro' a Miguel Vázquez Estévez (Lloreda, 1960), alfarero e investigador al que se le debe tanto la recuperación de la cerámica tradicional de Villayo, en Llanera, como la Escuela Municipal de Cerámica del concejo.

El acto, que comenzó a las cinco de la tarde, se trasladó al interior del centro social de Faro por la lluvia. Allí se reconoció la labor de un hombre creativo y «muy luchador por la cerámica tradicional asturiana, para que no se pierda», según destacó la presidenta de la Federación de Vecinos de Oviedo (FAVO), Eva Sánchez.

Entre los asistentes estuvieron varios concejales: el popular Daniel Tarrio, la socialista Natalia Sánchez Santa Bárbara, Alejandro Suárez, de IU-Convocatoria por Oviedo, y Sonsoles Peralta y Alejandra González, de Vox.

