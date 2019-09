Alfredo Canteli, «desencantado» con la reunión entre Barbón y Ábalos

Rozando la tristeza. Así se encontraba ayer el alcalde del municipio, Alfredo Canteli, tras conocer el resultado de la reunión mantenida entre el presidente del Principado, Adrián Barbón, y el ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos. «Espero mucho del presidente del Principado, pero cuando lees diez puntos y Oviedo no sale en ningún momento, parece que te quedas un poco desencantado. Espero que en el futuro no sea así», advirtió el primer edil, que, si bien admitió no estar «decepcionado», «descoloca un poco esa ausencia», matizó.

En ese sentido, las infraestructuras fueron uno de los puntos fuertes del encuentro entre Barbón y Ábalos. En el apartado local, la Ronda Norte y el puente sobre Nicolás Soria fueron protagonistas. No obstante, el líder del Ejecutivo autonómico no llegó a especificar si se habían alcanzado acuerdos respecto a fechas o plazos concretos.

Por eso, el concejal de Infraestructuras de la Corporación municipal ovetense, Nacho Cuesta, explicó que en el caso de Nicolás Soria «nos gustaría un compromiso firme» del momento en el que se van a iniciar las obras. «Es una infraestructura imprescindible en la ciudad para solucionar los problemas de tráfico de la zona oeste de Oviedo y es fundamental que comience ya, y que los trabajos se ejecuten de una manera correcta», aseveró.

«El hecho de no tener un compromiso firme del inicio de las obras nos inquieta, pero esperemos que sea solo una falta de concreción», concluyó el primer teniente de alcalde.

Desde las filas de la oposición, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, el exalcalde Wenceslao López, aseguró que el Ministerio de Fomento «está cumpliendo» su parte del trato con la ciudad de Oviedo. «Hace menos de un año, el ministro visitó el Ayuntamiento y nos dijo que el desdoblamiento de Nicolás Soria comenzaría en 2019, algo que siguen el calendario previsto y que hace que por fin Oviedo vaya a contar con una infraestructura pendiente desde hace décadas», expuso el líder de los socialistas ovetenses.