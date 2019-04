Un alumno del IES Naranco representará a Asturias en la Olimpiada Nacional de Filosofía El ganador de la Olimpiada de Filosofía a nivel regional. / E. C. Diego Fernández, de 17 años, se hizo con el campeonato regional con una teoría sobre la 'Realidad y apariencia en el mundo actual' CECILIA PÉREZ OVIEDO. Jueves, 11 abril 2019, 04:16

A sus 17 años recién cumplidos, Diego Fernández es un campeón olímpico pero no al uso. No ha ganado una maratón ni un certamen deportivo. Lo que acaba de conseguir este estudiante del IES Monte Naranco no tiene que ver con la competición física, lo suyo es más mental. Se acaba de proclamar ganador de la XVIII Olimpiada de Filosofía en Asturias. No es de extrañar si se tienen en cuenta las palabras de su profesor, coordinador y preparador: «Tiene una mente muy filosófica, es un chaval excelente», describe Constantino García, docente de Filosofía de primero de Bachillerato, a este alumno de diez que ha dejado a todos con la boca abierta con su disertación sobre 'Realidad y apariencia en el mundo actual'.

Este era el tema al que se enfrentaron los participantes de la Olimpiada de Filosofía a nivel regional, que se celebró el pasado 29 de marzo en el Centro Cultural Antiguo Instituto de Gijón. La prueba consistía en disertar, exponer y defender una postura propia sobre el asunto en cuestión. La preparación fue la clave para lidiar con un auditorio y un jurado exigente. «Me leí siete libros sobre Filosofía incluido el de clase. Cada vez que acababa con un capítulo hacía mis resúmenes», explicó Diego Fernández desde París. Se encuentra de viaje de estudios para coger fuerzas para la gran prueba: la Olimpiada Nacional de Filosofía. La cita será el 26 y 27 de abril en Málaga.

Apoyo a la Fundación Bueno

Fernández confiesa que «entrenado ya estoy», solo le falta practicar. La oratoria será el punto fuerte siempre y cuando pase la primera prueba. Hora y media para escribir la disertación que luego tendrá que defender. «Lo bueno que tiene el trabajo que hice en la olimpiada regional es que me sirve para la nacional porque con él puedo resolver cualquier pregunta que me hagan sobre el tema, que será el mismo, 'Realidad y apariencia en la actualidad'.

Defensor acérrimo de la Filosofía, asegura que es una ciencia que se puede aplicar a cualquier conocimiento. Y cuenta un secreto: para preparar sus maratones filosóficas se ayudó de las charlas que imparte la Fundación Gustavo Bueno. «Me parece una pena que quieran quitar la Fundación del Palacete Miñor porque da un estatus a la ciudad. Gustavo Bueno fue un gran pensador», defendió este estudiante que apuesta por la Filosofía como una ciencia «necesaria en el día a día» en un mundo cada vez más tecnológico.