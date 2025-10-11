El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Marta Novo. E. C.

Marta Novo - Directora de MIR Asturias

«El 81% de los alumnos de MIR Asturias consigue la plaza que desea»

«El Seminario nos ha permitido crecer; contemplaremos las vías que nos permitan cubrir las necesidades de espacio que tendremos»

Raquel Fidalgo

Raquel Fidalgo

Oviedo

Sábado, 11 de octubre 2025, 22:45

Comenta

Marta Novo López ha sido nombrada nueva directora de MIR Asturias, una institución académica reconocida como pionera en España en la preparación del examen ... Médico Interno Residente. Esta incorporación estratégica tiene como objetivo principal reforzar y expandir el liderazgo de la entidad en el ámbito de la formación médica especializada, un sector de vital importancia para el sistema de salud, que ahora aguarda por un posible futuro en la antigua galería del Calatrava de Oviedo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere la mujer que había sido rescatada por un joven tras precipitarse por el Muelle
  2. 2 Lidl avanza en la construcción de un nuevo supermercado en uno de los principales accesos a Gijón
  3. 3 Atropella a un joven en patinete y se da a la fuga en Gijón
  4. 4 Todo listo en Gijón para una media maratón de récord: recorrido, cortes de tráfico...
  5. 5 Asesinado a tiros en su coche: muere a los 29 años el joven cantante Fede Dorcaz
  6. 6

    Un fallo técnico en las pruebas de conducción genera dudas en el proceso selectivo de EMTUSA
  7. 7

    «Mientras unos me agarraban y se reían, otros me rajaban con un cúter»
  8. 8 Detenido por quemar la vivienda de la vecina «problemática» de El Coto, en Gijón
  9. 9

    Principado y transportistas estallan contra la idea de cobrar por las autovías para liberar el Huerna: «Sólo faltaba eso»
  10. 10 El ministro Óscar Puente, sobre un diputado por Asturias: «Es un personaje absolutamente cómico»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio «El 81% de los alumnos de MIR Asturias consigue la plaza que desea»

«El 81% de los alumnos de MIR Asturias consigue la plaza que desea»