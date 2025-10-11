Marta Novo López ha sido nombrada nueva directora de MIR Asturias, una institución académica reconocida como pionera en España en la preparación del examen ... Médico Interno Residente. Esta incorporación estratégica tiene como objetivo principal reforzar y expandir el liderazgo de la entidad en el ámbito de la formación médica especializada, un sector de vital importancia para el sistema de salud, que ahora aguarda por un posible futuro en la antigua galería del Calatrava de Oviedo.

–¿En qué momento se encuentra el curso MIR?

–Estamos en un momento de consolidación y expansión. MIR Asturias nació en 1988, fruto de la iniciativa de dos amigos médicos que vieron la necesidad de apoyar a otros médicos que se preparaban para el examen MIR. Desde entonces, hemos formado a más de 60.000 graduados en Medicina, logrando hitos como el mejor examen MIR de la historia y el número 1 en el MIR durante cuatro años consecutivos. El 81% de nuestros alumnos consigue la plaza que desea, lo que nos convierte en la institución con mayor tasa de éxito en este ámbito. Pero no nos conformamos con eso. Nuestro principal reto ahora es asentarnos como una institución reconocida para compartir nuestro modelo formativo y ampliar el impacto de nuestra metodología.

–¿Qué retos se propone en esta nueva etapa?

–Asumo esta etapa con ilusión y con el firme compromiso de seguir impulsando el liderazgo de MIR Asturias en la formación médica especializada. Esta academia ha sido durante décadas un referente por su excelencia y por su capacidad de adaptación a las necesidades reales de los futuros médicos. Entre los principales retos que me propongo está el de liderar todos los avances e innovación tecnológica. Queremos ofrecer a nuestro alumnado un ecosistema de estudio apoyado en inteligencia artificial y herramientas digitales punteras, que permitan personalizar su aprendizaje y maximizar su rendimiento. Además, buscamos fortalecer nuestra red de colaboración institucional. Queremos explorar nuevos convenios con colegios de médicos y sociedades científicas, así como con universidades públicas y privadas tanto en España como a nivel internacional. Por último, estamos trabajando en la creación de nuevas líneas formativas. Todo ello con el objetivo de ofrecer una preparación integral y de calidad y acompañar a los profesionales que forman parte de nuestra comunidad MIR Asturias.

–¿Hacia dónde quiere avanzar?

–Uno de nuestros pilares fundamentales es el acompañamiento personalizado. Cada estudiante cuenta con un tutor que lo guía de forma individualizada —1 tutor por cada 20 alumnos— y somos la única academia MIR que dispone de un equipo de psicólogos que ofrece apoyo preventivo y herramientas emocionales para afrontar cada etapa de la preparación. Entendemos que cada estudiante tiene un ritmo, nivel y circunstancias únicas. Por eso ofrecemos una metodología flexible y personalizada que se ajusta a cada perfil. Nuestros tutores se aseguran de que el método se adapte a cada alumno, ayudándole a rentabilizar su tiempo con simulacros y test a la carta que aseguran un crecimiento lineal. Y eso se traduce en una mejora real de los resultados. Además, estamos construyendo una comunidad global de alumnos que actúen como referentes, compartiendo su experiencia y representando los valores de MIR Asturias en distintos contextos. Y para potenciar aún más su aprendizaje, ofrecemos un ecosistema de estudio apoyado en inteligencia artificial y herramientas digitales punteras, que permiten personalizar el estudio y optimizar el rendimiento.

–¿Hay suficientes plazas MIR?, ¿y en la Facultad de Medicina?

–Hoy hay más posibilidades que nunca para estudiar Medicina.

–¿A favor de que se compatibilice la medicina privada y pública?

–La dicotomía entre público y privado deberíamos transformarla en una suma de esfuerzos y trabajo para mejorar el servicio que como médicos ofrecemos a los ciudadanos. Somos profesionales de la salud y nuestra responsabilidad es altísima hacia nuestros pacientes, da igual dónde ejerzamos; los profesionales médicos estamos comprometidos con su cuidado y esto es lo que debemos reforzar.

–¿Cuáles son las especialidades más demandadas y cuáles es necesario reforzar?

–Las especialidades más demandadas por los alumnos son Dermatología y Cirugía Plástica. Son áreas que despiertan interés por su perfil profesional, sus salidas laborales y el tipo de práctica médica que ofrecen. Pero si hablamos de especialidades que es necesario reforzar, aquí creo que es importante destacar la Atención Primaria. Es la base y el pilar de nuestro sistema sanitario, y merece ser fortalecida desde la formación, la vocación y el reconocimiento. Apostar por la Atención Primaria es apostar por una medicina cercana, resolutiva y esencial para la salud de la población.

–«En la facultad aprendisteis Medicina, aquí os enseñaremos a ser médicos», les dijo la gerente del Área V, Marisa Sánchez, a los nuevos alumnos MIR. ¿Añadiría algo?

–Esas palabras recogen valores fundamentales para el ejercicio de la medicina. Yo añadiría una idea que debe estar siempre presente: que no se olviden de que el centro siempre es el paciente. El paciente es el motor de todo lo que hacemos, y debe ser el eje sobre el que se construya tanto el conocimiento como la vocación médica. Creemos firmemente que formar buenos médicos no solo implica transmitir conocimientos técnicos, sino también cultivar una actitud centrada en el cuidado, la escucha y el respeto por la persona que está al otro lado. Porque al final, ser médico es poner al paciente en el centro, siempre.

–¿Cómo están las instalaciones del Seminario?

–El Seminario es mucho más que un espacio físico para MIR Asturias. Es un edificio histórico y todo un referente de Oviedo, que ha sido clave en nuestro crecimiento durante muchos años. Su valor no solo reside en su arquitectura y simbolismo, sino en lo que representa para generaciones de médicos que han pasado por sus aulas. Gracias a este entorno, hemos podido consolidar una formación de excelencia, combinando tradición y modernidad. El Seminario nos ha permitido crecer, evolucionar y seguir siendo un punto de encuentro para miles de estudiantes que se preparan para el MIR con rigor y vocación.

–¿Cuándo se trasladarán al Calatrava?

–Nuestro objetivo es seguir creciendo para ofrecer más opciones a los médicos en sus estudios de MIR, y contribuir así a cubrir esa falta de profesionales que comentábamos antes, garantizando que cuentan con una formación de excelencia como la que ofrecemos en MIR Asturias. Teniendo en cuenta este objetivo, contemplaremos las vías disponibles que nos permitan cubrir las necesidades de espacio que tendremos en los próximos años.

–¿Cuánto espacio necesitan?

–En MIR Asturias siempre hemos garantizado que nuestros espacios se adapten a las necesidades reales de nuestros alumnos. Gracias a la organización en diferentes turnos, podemos optimizar el uso de nuestras instalaciones y asegurar que cada estudiante esté en condiciones óptimas. Esta flexibilidad nos permite mantener la calidad formativa sin comprometer la comodidad ni la atención personalizada, algo que consideramos esencial en nuestra metodología.

–¿Cuántos alumnos tienen?

–En 2024, más de 1.600 alumnos se formaron en nuestra sede de Oviedo, cerca de 500 en Madrid, y hasta 2.000 más entre nuestras sedes de Barcelona, Sevilla y Valencia, además de la modalidad 'online'. Estas cifras reflejan el alcance y consolidación de MIR Asturias, que cuenta con cinco sedes fijas: Oviedo, Madrid, Barcelona, Sevilla y Valencia. Nuestro compromiso es seguir creciendo, fortaleciendo nuestra presencia en estas ciudades y ampliando nuestra capacidad de formación para llegar a más estudiantes que buscan una preparación médica especializada de excelencia.

–¿Y perfil del alumnado?

–El perfil del alumno responde, en su mayoría, al de un estudiante de Grado en Medicina que ha finalizado su formación universitaria y se prepara para dar el siguiente gran paso en su carrera profesional: acceder a una plaza de Médico Interno Residente. Son jóvenes con una sólida base académica, vocación clara por la medicina y un alto nivel de compromiso con su futuro. Buscan una preparación rigurosa, personalizada y efectiva, y encuentran en MIR Asturias un entorno que les permite desarrollar todo su potencial. Son alumnos exigentes, con capacidad de trabajo, disciplina y una gran motivación por alcanzar la especialidad que desean. En definitiva, son futuros médicos que entienden que el esfuerzo de hoy es la base de la excelencia profesional de mañana.

«La medicina de familia se debe trabajar desde la universidad»

–¿La organización, con usted en la dirección, seguirá siendo la misma?

–Contamos con pilares sólidos que han sido clave en el éxito de MIR Asturias: un equipo excepcional de profesores, tutores y docentes. Esos pilares se mantienen intactos, y sobre ellos queremos construir y seguir creciendo. Buscamos aprovechar la innovación y la tecnología para reforzar aún más esa metodología y personalizar el estudio, mejorar la experiencia del alumno y potenciar sus resultados. No se trata de cambiar lo que funciona, sino de evolucionar sobre una base firme, manteniendo lo esencial y sumando nuevas capacidades que nos permitan seguir siendo líderes.

–¿Qué le parece la contratación de médicos de familia sin la especialidad homologada de forma temporal por parte del Sespa?

–Es importante que la Medicina de Familia se trabaje desde el inicio en la universidad como una especialidad con valor propio. Entendemos que los centros sanitarios deben contar con los profesionales necesarios para atender a la población. Lo esencial es que el paciente siga siendo siempre el centro de todo lo que hacemos.

–¿Cómo cree que influye el inminente desembarco de universidades privadas en Asturias?

–Es una oportunidad que amplía las posibilidades de formación de profesionales sanitarios. Contar con más grados y más plazas universitarias también repercute en la llegada de más estudiantes universitarios a la ciudad, lo que sin duda supone un impacto positivo a nivel económico y social.

–¿Cuántos alumnos vienen de fuera de Asturias? Puede indicar las procedencias, a grandes rasgos.

–Durante el 2024 más de 1200 personas fueron desde todos los puntos de España a estudiar a Oviedo, destacando Madrid, País Vasco y Cataluña.

–¿Qué ventajas tiene estudiar el Mir en Asturias?

–Ofrece una experiencia única que va mucho más allá de la preparación académica. Nuestra academia tiene un valor histórico y una trayectoria consolidada desde 1988, lo que nos convierte en un referente nacional en la formación médica especializada. Formar parte de MIR Asturias es vivir una experiencia vital. Nuestros alumnos no solo se preparan para un examen, sino que se integran en una comunidad que funciona como una familia, donde el acompañamiento, el compromiso y el crecimiento personal son parte esencial del proceso.