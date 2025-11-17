La AMPA del colegio de Latores advierte de su «hartazgo» por las «irregularidades» del centro Exige una reunión con la consejera de Educación, Eva Ledo, y una «solución inmediata» a todas «las deficiencias»

Paz De Alvear Oviedo Lunes, 17 de noviembre 2025, 19:11 Comenta Compartir

«Desde la AMPA del Colegio de Educación Especial de Latores queremos manifestar públicamente nuestro profundo cansancio, hartazgo y decepción ante la situación que vivimos las familias». En un comunicado, los padres exigen, una vez más, que se ejecuten las «mejoras más urgentes» que necesita el centro y también ser recibidos por la consejera Eva Ledo a la que ya, consideran, han dado «un tiempo prudencial».

La comparecencia de la titular de Educación de la pasada semana en la Junta –en la que subrayó que la mejora de la accesibilidad al colegio se podrá llevar a cabo «a lo largo de esta legislatura»; amén de que la reforma del parking ya ha sido adjudicada– no convenció a la AMPA, que sólo ve «promesas y plazos incumplidos». En este sentido, el colectivo insistió en las irregularidades y deficiencias graves que se han de solucionar: «El centro sigue con elementos exteriores, como los toldos en mal estado que suponen un peligro real; continúa sin pintarse la zona de aulas y zonas comunes; hay una rampa inacabada; persisten diversas limitaciones de seguridad que afectan directamente al día a día del alumnado y usuarios del colegio; no hay sistemas adecuados de alarma ni detección de incendios, y las vías de evacuación no cumplen la normativa; y falta total de un aparcamiento adecuado para las familias», por lo que «estamos hablando de un peligro real para la integridad física de quienes se dirigen al colegio: alumnos pequeños, muchos de ellos con movilidad reducida o necesidades de apoyo, y sus padres».

Ante esta situación, exigen «una solución inmediata, una reunión con la consejera y la puesta en marcha de las mejoras urgentes comprometidas».

Temas

Educación