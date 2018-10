La ampliación del puente de Nicolás Soria es «insuficiente» para Foro Camino Gutiérrez y Carolina Morilla. / Álex Piña La formación sostiene que el problema de tráfico de Ciudad Naranco «se solucionará» solo si se construye la ronda norte R. A. OVIEDO. Sábado, 13 octubre 2018, 03:09

La secretaria general de Foro Oviedo, Camino Gutiérrez, calificó ayer como «insuficiente» la ampliación del puente de Nicolás Soria para aliviar los problemas de tráfico de Ciudad Naranco. Dice que estas obras no servirán de mucho si no se complementan con la construcción de la ronda norte: « El señor José Luis Ábalos ofrece migajas para Oviedo. Este barrio ha crecido exponencialmente en los últimos veinte años y la salida de la zona oeste no solo debe de ser por las calles General Elorza y Pepe Cosmen, sino que también se debe construir esta circunvalación» que el Ayuntamiento quiere borrar.

De todas formas, esta política alabó ayer que por fin se hayan reiniciado los trámites para ampliar el puente de Nicolás Soria tras años de retraso: «Este proyecto lleva durmiendo en el limbo desde que Francisco Álvarez-Cascos estaba al frente del ministerio de Fomento».