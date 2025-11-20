El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Colas en la estación de autobuses de Oviedo. Mario Rojas

Ampliada la oferta para viajar a Grado, Tineo y Cangas de Narcea desde Oviedo

El Principado pondrá en marcha siete nuevos servicios «para facilitar la conexión» entre la capital y los concejos

R. Francés

Oviedo

Jueves, 20 de noviembre 2025, 19:48

El Gobierno del Principado, a través de la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias que dirige Alejandro Calvo, amplía la oferta de transporte público para llegar desde Oviedo a los concejos de Grado, Salas, Tineo y Cangas del Narcea. El Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) pondrá en marcha siete nuevos servicios a lo largo de este mes para facilitar la conexión entre la capital del Principado y los cuatro municipios, tanto en días laborables como en festivos y fines de semana.

A partir del día 24 de noviembre, la línea Oviedo-Grado-Tineo contará con un nuevo servicio que saldrá de la capital a las 7.30 horas, de lunes a viernes, para mejorar la conexión en una hora punta de las jornadas laborales. Este servicio se suma a los que ya funcionaban a las 6.30 y a las 9 horas.

La línea Oviedo-Salas-Tineo-Cangas del Narcea se verá reforzada con una nueva frecuencia (dos servicios). La salida desde Oviedo se realizará a las 7.30 horas y el servicio extra desde Cangas de Narcea partirá a las 10 horas. Los nuevos horarios estarán en marcha el fin de semana del 29 de noviembre.

La ruta Oviedo-Grado tiene especial afluencia de viajeros durante los fines de semana por la celebración del popular mercado moscón. Por ello, a partir el día 29, y durante todos los festivos, se ofrecerán cuatro nuevas conexiones: dos que saldrán de Oviedo a las 14 y las 16.15 horas y otros dos que regresarán de la villa moscona a las 14.45 y 15.30 horas.

Esta ampliación de la parrilla se ha diseñado para ofrecer mayor continuidad en las conexiones durante el día, tomando en consideración los momentos de la semana en los que se registra una demanda más alta.

De este modo, el Ejecutivo avanza «en su apuesta por fomentar una movilidad más sostenible y mejorar la vertebración del territorio gracias al transporte público y a la tarifa Conecta, que permite moverse por toda la comunidad por un máximo de 30 euros al mes. El Principado entiende la movilidad como un derecho que contribuye a la equidad social y territorial».

