Taboada mantiene el pulso y dice que «hay dinámicas indeseables» tras 24 años del PP Ana Taboada, junto a Ignacio Fernández del Paramo, atendió a los medios de comunicación e insistió en su tesis sobre los funcionarios. / ALEX PIÑA El PP pide al alcalde el «cese hoy mismo» de la vicealcaldesa si no rectifica sus «ataques» a los funcionarios, «unos trabajadores ejemplares» GONZALO DÍAZ-RUBÍN / JUAN CARLOS ABAD OVIEDO. Sábado, 29 septiembre 2018, 02:02

La líder de Somos, Ana Taboada no dio ayer marcha atrás y mantuvo que determinados altos funcionarios y estructuras municipales «se resisten a que haya cambios» después de 24 años de gobiernos del PP y que los reciente varapalos judiciales por defectos en la tramitación no son casuales, sino fruto de «dinámicas no deseables».

Taboada, tras la anulación judicial de la ordenanza de medio ambiente, señaló antes de ayer a la responsabilidad de los funcionarios en la serie de errores administrativos y recordó que son los mismos técnicos que «había con el PP». Esas dos frases le valieron un aluvión de críticas desde los sindicatos, la oposición e, incluso, desde sus socios de IU. Ayer no dio marcha atrás. Se extendió en ilustrar con ejemplos una situación sobre la que invitó a reflexionar. «Lo que dije, ha pasado en muchos lugares, pero, en Oviedo, nunca se había verbalizado», sostuvo y añadió que «me alegro de que mis palabras hayan tenido el interés que han tenido».

Recordó, frente a los golpes en el pecho de los sindicatos acerca de los valores de la función pública y su acceso por igualdad, mérito y capacidad, que de la plantilla municipal «un tercio son indefinidos no fijos», por sentencias judiciales y que «entran sin oposición». También, que «determinadas plazas fueron sacadas a la carta para determinadas personas acompañadas de suculentos complementos económicos», recalcó.

El problema, según la vicealcaldesa, es que en ciudades gobernadas por una misma fuerza política durante muchos años «se han generado dinámicas indeseables» y, «cuando viene un nuevo gobierno, esa estructura se resiste a que haya cambios». Afirmó que de estos problemas ha hablado con «compañeros de otros municipios» como el alcalde de Mieres, Aníbal Vázquez, «que ha peleado y luchado bastante, y con los compañeros de Langreo. Desgraciadamente, casos como estos han pasado a lo largo de Asturias».

Sus declaraciones «a lo mejor no han sentado bien o no gustan, pero que haya tantos descuidos es sintomático» y ejemplificó que, ayer, el reglamento de Transporte se acompañó de un informe económico como el que el TSJA echó en falta en la tramitación de la ordenanza de medio ambiente.

La líder de Somos insistió en su defensa «de los empleados públicos» y en centrar sus críticas en que «24 años del PP han favorecido a un determinado equipo funcionarial, que ha trabajado acompañándoles, y ha generado dinámicas en el funcionamiento». «Cosas que no pasaban antes y con lo mismos funcionarios pasan ahora, ¿por qué? Es una cuestión que hay que preguntarse», instó a sus socios de gobierno.

De las críticas de los sindicatos, especialmente duras las de UGT, Taboada reflexionó que «es un derecho y una obligación de los sindicatos municipales defender a los empleados públicos, pero hacerlo desde la descalificación personal y desde el insulto, creo que les hace perder la razón», en referencia a los duros términos de la sección sindical de UGT.

«Cese hoy mismo»

Taboada hizo estas declaraciones tras el minuto de silencio por las víctimas de la violencia de género que guardó la Corporación ayer y provocó la inmediata reacción de la oposición. El portavoz adjunto del PP, Gerardo Antuña, exigió al alcalde que «cese hoy mismo» a Taboada si esta no rectifica sus declaraciones. En caso contrario, advirtió, Wenceslao López se convertirá en «cómplice» y «responsable de este ataque sin precedentes a la autonomía y buen hacer de unos trabajadores ejemplares». «Ya está bien de espectáculos, el tripartito está agotado, son incapaces de sacar un solo proyecto adelante y lo único que saben hacer es descalificar», concluyó.

En términos parecidos, Ciudadanos, calificó de «impresentables los ataques de Somos a los funcionarios y la actitud pusilánime de un alcalde que ni está ni se le espera en la defensa del personal municipal». En un comunicado, anunció que pedirá al alcalde que exija a Taboada una rectificación pública en el Pleno del martes.

Ayer, se sumó a las críticas a Taboada la sección sindical de CC OO en una nota en la que criticó la duplicidad de Somos cuando las cosas salen bien y habla «de 'sus técnicos' u 'sus concejalías'» y « cuando se comete algún error u omisión carga contra un supuesto boicot, intencionalidad o sesgo de los funcionarios». Recuerda que, debido a la política de Personal del PP y la congelación de las ofertas de empleo, muchos funcionarios entraron con Riera o Masip y lamenta que «la descoordinación y la competencia política mal entendida» en el tripartido pueda alentar el regreso de esas «políticas regresivas y contrarias a lo público» de los mandatos populares.

«Si Somos tiene constancia efectiva de un boicot, el sindicato le anima a ejercer las acciones que marca el régimen disciplinario», señala el sindicato, «pero acusar de forma general y gratuita a todo un colectivo es algo que recuerda a épocas felizmente superadas».