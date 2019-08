Anabel Santiago culpa a Festejos de «colocar a Oviedo en el mapa del velto a artistas»

La concejala de Somos Oviedo, Anabel Santiago, lamentó ayer «la política revanchista» del equipo de gobierno formado por PP y Ciudadanos por haber colocado a Oviedo «en el mapa nacional del veto a artistas». Recriminó, en este sentido, que «estigmaticen artistas por no simpatizar con sus políticas» en alusión a la cancelación de la programación que dejó apalabrada la anterior Corporación.

Santiago puso en duda la gestión de la edil de Festejos, Covadonga Díaz. «Se permite el lujo de echar la culpa a los técnicos, cuando toda la responsabilidad es política. La concejala asevera que la cancelación del programa artístico ya perfilado por el anterior gobierno obedece a criterios técnicos, no sé si Díaz no sabe o no quiere saber cómo son los procesos de contratación, o si se ha dado cuenta tarde», manifestó.

«Lo que sí es una realidad es que estamos ante una censura clara hacia artistas de renombre como Rozalén o Rayden. Creo que Oviedo no se merece esto», añadió. «Es importante que comprendan que estigmatizar contrataciones por sectarismo político solo nos lleva a dar una imagen medieval e intolerante», explicó, aclarando que su supuesta actuación nunca se concretó: «Nunca hubiera aceptado siendo parte de la cCorporación municipal. El PP no está diciendo la verdad».