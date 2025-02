El análisis que los políticos de Oviedo hacen sobre la situación de la capital asturiana

Gonzalo Díaz-Rubín Oviedo Domingo, 16 de mayo 2021, 02:51 | Actualizado 14:06h. Comenta Compartir

El próximo día 26 se habrán cumplido dos años de las elecciones en las que Alfredo Canteli recuperó la Alcaldía de Oviedo para el PP, Ciudadanos mediante. Llegados a la mitad del camino, es momento de hacer balance y son los portavoces de los cinco partidos que conforman el Pleno municipal los que toman la palabra respondiendo a idénticas preguntas a través de un cuestionario. El resultado, cinco mensajes que cuesta creer que sean respuestas a la misma pregunta. Del «no se ha hecho nada», de Cristina Coto, de Vox, al «están todos los proyectos en marcha» de Nacho Cuesta, líder de Ciudadanos, media un abismo en el que cabe el justo medio que propone Mario Arias desde el PP: «Los dos segundos años del mandato son para ponerlos en marcha. Y en ello estamos».

Los dos socios del gobierno municipal destacan una «unión sólida», pero no dudan en opinar cosas diferentes sobre el Área Central Metropolitana o sobre la gestión de la pandemia. Ya lo dice Cuesta, son «dos proyectos diferentes». Dos, «que por sectarismo han perdido dos años en lugar de lanzar los proyectos que les dejamos», coinciden los que fueran socios el anterior mandato, Wenceslao López y Ana Taboada, por el PSOE y Somos Oviedo. Las lecturas más críticas desde la oposición son suyas, pero no únicas. Con Vox coinciden en la «irresponsabilidad» de dejar a Oviedo sin presupuesto en medio de una pandemia y en la falta de ambición o de gestión que han llevado al remanente de tesorería a sumar 90 millones de euros, «justo cuando más gasto público se necesita» y cuando se eliminan las restricciones para su empleo.

Cualquier tipo de consenso parece lejano o imposible. No lo hay sobre la revisión del PGOU, La Vega o la Fábrica de Gas, pero tampoco sobre el principal reto que afronta el modelo económico de Oviedo, una ciudad 'terciarizada', a la que amenaza tanto el auge del comercio electrónico como que el teletrabajo circunstancial de miles de funcionarios de la Administración regional se haga norma. Para el PP, las políticas de impulso económico puestas en marcha «están dando resultados», pero poco más puede hacer un ayuntamiento; para Ciudadanos, la mejora de la gestión de las licencias es ya «un revulsivo para la generación de actividad y empleo».

La oposición lo ve más negro. El PSOE quiere un foro con los empresarios, un plan plurianual con ayudas y un control de la efectividad de las medidas; Somos, una renta municipal para el consumo local, y Vox «volcar» buena parte del remanente en ayudar al sector que ha visto «demasiadas persianas bajadas».

Inversiones y remanente

Incluso los 90 millones del remanente de tesorería, de los ahorros municipales, pueden no bastar para encontrar un modelo económico para la ciudad si las tendencias actuales siguen avanzando, vaciando bajos comerciales y reduciendo el empleo y la renta disponible de los vecinos. Los fondos del Plan de Resiliencia y Transformación, los dineros de los #NextGeneratioUE, podrían ayudar, pero el equipo de gobierno ha planteado numerosas inversiones sin retorno claro. «Falta un modelo de ciudad», sostiene Cristina Coto, y «ser conscientes de que Oviedo no es solo el Ayuntamiento» y no se ha contado con el tejido empresarial o institucional de la ciudad, como la Universidad, denuncia Wenceslao López. ¿El resultado? «Ningún proyecto económico de futuro», en opinión de Taboada. De las respuestas del equipo de gobierno se deduce que ni PP ni Ciudadanos creen que las administraciones locales vayan a tener mucho que decir en el reparto: «Sánchez los está utilizando como propaganda», señala Mario Arias.

El acuerdo parece imposible. El gobierno destaca, por ejemplo, que los ciudadanos valoran muy positivamente su gestión y se lo dicen «por la calle»; pero la oposición, por lo que sea, solo conoce a vecinos críticos con el bipartito.

Mario Arias, portavoz del PP. «Vamos a aprobar las asignaturas pendientes del desgobierno del tripartito»

El portavoz del PP, Mario Arias, acaba de animar al alcalde, al que ve cuatro años más en el cargo para completar su programa, a que lidere el partido en Oviedo.

-¿Cómo cree que valoran los ciudadanos estos dos años de gobierno de coalición entre PP y Ciudadanos?

-Creo que muy bien. Tenemos un acuerdo de gobierno que se va aplicando sin prisas pero sin pausas; un acuerdo que dibujará, sin duda, un Oviedo mucho mejor al final del mandato.

-¿Qué gobierno cree que tendrá la ciudad dentro de dos años?, ¿cómo cree que valorarán los ciudadanos el trabajo de su grupo?

-Espero que un gobierno presidido por Alfredo Canteli, pero estamos demostrando que podemos trabajar en coalición.

-¿Está Oviedo mejor o peor que en mayo de 2019?

-Evidentemente, mucho mejor. Hoy tenemos un Oviedo en el que las noticias ya no son las revanchas con el pasado y las peleas entre los partidos en el gobierno sino los proyectos de futuro que forman parte del acuerdo de gobierno del PP y Ciudadanos.

-¿Qué habría hecho para paliar la pandemia y sus consecuencias?

-Hemos estado y seguimos a la altura de estas terribles circunstancias, poniendo en marcha todos los mecanismos al alcance de una administración municipal para atender las necesidades de los ciudadanos.

-Este es el penúltimo ejercicio de este mandato y estamos en prórroga presupuestaria. ¿Se notan sus consecuencias?

-La maquinaria municipal está trabajando a un buen ritmo. El alcalde dijo que los dos primeros años eran para diseñar los proyectos y los dos segundos años del mandato para ponerlos en marcha. Y en ello estamos.

-¿Con qué balance se presentarán PP y Ciudadanos ante las urnas en 2023? ¿Qué será lo más destacado de estos dos años que restan?

-Vamos a aprobar las asignaturas pendientes de cuatro años de tripartito en los que no sólo no se hizo nada, sino que se destrozó buena parte de lo que Oviedo había logrado.

-El desempleo ha crecido desde mayo de 2019 en casi 3.500 personas, ¿cuál debería ser la acción del Ayuntamiento?

-Las políticas de empleo y de reactivación económica son responsabilidad directa de otras administraciones, pero desde el Ayuntamiento estamos implicados en los problemas de los miles de ovetenses sin trabajo.

-El comercio se enfrenta a una doble crisis potencialmente muy dañina para una ciudad con un modelo económico como el de Oviedo.

-Los proyectos de apoyo al comercio y empresas que hemos puesto en marcha están dando buenos resultados, pero nuestro horizonte es limitado.

-Todos los grandes proyectos de la ciudad siguen sin despegar. ¿Es la falta de consensos lo que impide dar continuidad a estos de un mandato al siguiente?

-Cuando llegamos nos encontramos un erial. Es falso que existieran proyectos. Sólo había ruido y propaganda. Este año se verá que muchas propuestas dejan de serlo para convertirse en obras.

-¿Qué espera de los fondos europeos #NextGeneration?

-Desgraciadamente soy pesimista. Creo que el Gobierno de Pedro Sánchez los está utilizando como propaganda.

-Los vecinos se quejan de que los distritos sigan sin constituirse y de la falta de transparencia y participación.

-Recibo todos los días como concejal de Participación a vecinos y colectivos.

-¿El Principado mantiene una actitud de colaboración con el Ayuntamiento? ¿Cómo la valora?

-El entendimiento y la colaboración entre administraciones debería formar parte de la nueva política que necesita este país. Es una apuesta personal de Alfredo Canteli y creo que en este momento se ha logrado una plena sintonía.

-¿Cree que el Ayuntamiento debe integrarse en el área metropolitana?

-Es un asunto que necesita más reflexión y un cambio del enfoque inicial con el que fue planteado por el Principado. Se debe respetar la capitalidad de Oviedo y garantizar la autonomía municipal.

El portavoz de Ciudadanos, Nacho Cuesta. «Los ciudadanos premiarán a un gobierno unido que trabaja duro»

Los grandes proyectos dependen del impulso de la concejalía que dirige Nacho Cuesta. Ciudadanos tiene un futuro incierto en lo nacional, que el edil no ve peligrar en Oviedo.

-¿Cómo cree que valoran los ciudadanos estos dos años de gobierno de coalición entre PP y Ciudadanos?

-Nos lo dicen por la calle cada día, Oviedo está cambiando, estamos poniendo la ciudad en marcha y la hemos conseguido sacar de la parálisis en la que la habían dejado los del tripartito.

-¿Qué gobierno cree que tendrá la ciudad dentro de dos años?, ¿cómo cree que valorarán los ciudadanos el trabajo de su grupo?

-Repito que no nos dedicamos a hacer quinielas electorales, si no a trabajar duro por Oviedo. Los ciudadanos premiarán a un gobierno unido, con dos proyectos políticos que anteponen la colaboración y la lealtad para que puedan salir adelante proyectos e iniciativas positivas.

-¿Está Oviedo mejor o peor que en mayo de 2019?

-Solo hay que darse un paseo por barrios como el de San Lázaro u Otero, que acabamos de asfaltar por completo, por el Campo San Francisco, donde vuelven a funcionar las fuentes, por La Florida, donde los vecinos ya tienen la cancha deportiva que siempre habían pedido...

-¿Qué habría hecho para paliar la pandemia y sus consecuencias?

-No culpabilizar de tal manera a sectores como el de la hostelería, haber actuado con más planificación en cuestiones como la semipresencialidad en la enseñanza, por ejemplo.

-Este es el penúltimo ejercicio de este mandato y estamos en prórroga presupuestaria. ¿Se notan sus consecuencias?

-En absoluto, hemos logrado financiar con remanente inversiones y gasto corriente y los proyectos van saliendo.

-¿Con qué balance se presentarán PP y Ciudadanos ante las urnas en 2023? ¿Qué será lo más destacado de estos dos años que restan?

-El primer año fue el del diseño de los proyectos, y este es en el que estamos empezando a ejecutar las grandes obras de mandato en muchos ámbitos.

-El desempleo ha crecido desde mayo de 2019 en casi 3.500 personas, ¿cuál debería ser la acción del Ayuntamiento?

-No podemos olvidar que hemos pasado una crisis pandémica mundial que se ha llevado por delante muchos empleos y negocios. El Ayuntamiento debe seguir contribuyendo a la mejoría del empleo otorgando licencias en tiempos récord, apoyando proyectos que generan actividad y dando trabajo a sectores perjudicados como el cultural, algo en lo que Oviedo está siendo un ejemplo en todo el país.

-El comercio se enfrenta a una doble crisis potencialmente muy dañina para una ciudad con un modelo económico como el de Oviedo.

-El cambio sustancial que hemos conseguido en el área de Licencias es un revulsivo para la generación de actividad y empleo.

-Todos los grandes proyectos de la ciudad siguen sin despegar. ¿Es la falta de consensos lo que impide dar continuidad a estos de un mandato al siguiente?

-La pregunta parte de una premisa no ya incierta, sino rotundamente falsa. Están todos en marcha.

-¿Qué espera de los fondos europeos #NextGeneration?

-Los fondos europeos son la herramienta que necesitamos los ayuntamientos para salir de la crisis que acarreó una pandemia mundial sin precedentes.

-Los vecinos se quejan de que los distritos sigan sin constituirse y de la falta de transparencia.

-Este gobierno tiene un contacto permanente con las asociaciones vecinales y está dando respuesta a peticiones históricas que estaban guardadas en un cajón.

-¿El Principado mantiene una actitud de colaboración con el Ayuntamiento? ¿Cómo la valora?

-Hay sintonía entre el gobierno de PP y Ciudadanos con el ejecutivo autonómico, porque entendemos que esa buena relación repercute en beneficios para Oviedo, y esa es nuestra hoja de ruta. En temas como la plaza de toros, la fábrica de La Vega, El Cristo,... es fundamental que nos podamos entender con el Principado.

-¿Cree que el Ayuntamiento debe integrarse en el área metropolitana?

-Oviedo debe integrarse y liderar el área metropolitana como capital del área central de Asturias. Es una enorme oportunidad para desarrollar proyectos comunes y conjugar sinergias que confluyan en mejores servicios.

Wenceslao López, portavoz del PSOE. «Han paralizado todos los proyectos que dejamos en marcha»

Wenceslao López denuncia el sectarismo y la parálisis municipal.

-¿Cómo cree que valoran los ciudadanos estos dos años de gobierno de coalición entre PP y Ciudadanos?

-Espero que lo valoren por lo que han hecho, no lo que cuentan que van a hacer.

-¿Qué gobierno cree que tendrá Oviedo dentro de dos años?, ¿cómo valorarán los ciudadanos a su grupo?

-Oviedo merece un gobierno decente, que respete lo público, que mire para las personas. Eso sólo lo podemos aportar los socialistas.

-¿Está Oviedo mejor o peor que en mayo de 2019?

-Bastante peor. Ante una situación como la pandemia, estamos con presupuesto prorrogado.

-¿Qué habría hecho para paliar la pandemia y sus consecuencias?

-Haría lo que hemos hecho, pero sin éxito como oposición. Presentamos tres planes, con 20, 35 y 45 millones, y fueron rechazados.

-Este es el penúltimo ejercicio de este mandato y estamos en prórroga presupuestaria. ¿Se notan sus consecuencias?

-Por supuesto. En lugar de dedicar los ahorros municipales a incrementar las ayudas, se ha hecho, en muchos casos, lo contrario: una política de recortes.

-¿Con qué balance se presentarán PP y Ciudadanos ante las urnas en 2023?

-Su balance hasta este momento es poner una bandera y quitar unos bancos arcoíris.

-El desempleo ha crecido desde mayo de 2019 en casi 3.500 personas, ¿cuál debería ser la acción del Ayuntamiento?

-Los 90 millones ahorrados por Oviedo están en un cajón y son de las vecinas y vecinos.

-El comercio se enfrenta a una doble crisis potencialmente muy dañina para el modelo económico de Oviedo.

-Hay que poner en marcha de forma consensuada proyectos de impulso económico.

-Todos los grandes proyectos de la ciudad siguen sin despegar. ¿Es la falta de consensos lo que impide dar continuidad a estos de un mandato al siguiente?

-Este gobierno llegó con un sectarismo sin límites rechazando todos los proyectos que les dejamos preparados.

-¿Qué espera de los fondos europeos #NextGeneration?

-Oviedo no es solo el Ayuntamiento, es también el conjunto de sus organizaciones económicas y sociales y no se está contando con ellas para ellos.

-Los vecinos se quejan de que los distritos se sigan sin constituir y de la falta de transparencia.

-Totalmente. El problema es tan grave que hasta ocultan durante meses información municipal que debería ser pública.

-¿El Principado mantiene una actitud de colaboración con el Ayuntamiento? ¿Cómo la valora?

-Positivamente. Nosotros estamos de acuerdo en que el Principado colabore con Oviedo en llevar adelante los grandes proyectos de futuro.

-¿Cree que el Ayuntamiento debe integrarse en el área metropolitana?

-Por supuesto, es su obligación como capital del Principado.

La portavoz de Somos, Ana Taboada. «Oviedo se ha marchitado mucho en estos dos últimos años»

Ana Taboada denuncia los recortes del gasto en medio de una pandemia.

-¿Cómo cree que valoran los ciudadanos estos dos años de gobierno de coalición entre PP y Ciudadanos?

-Nos transmiten continuamente la frustración ante la parálisis de este gobierno. Oviedo se ha marchitado mucho en estos dos años.

-¿Está Oviedo mejor o peor que en mayo de 2019?

-Oviedo está más triste, con pocas alternativas de empleo, con recortes, pérdida de fondos europeos.

-¿Qué habría hecho para paliar la pandemia y sus consecuencias?

-La pandemia ha tenido un enorme impacto. Que paliar sus consecuencias sociales no haya sido la prioridad absoluta de este gobierno demuestra su desconexión con la realidad.

-Éste es el penúltimo ejercicio de este mandato y estamos en prórroga presupuestaria. ¿Se notan sus consecuencias?

-Tenemos un gobierno paralizado que, aún con mayoría absoluta, decide algo inédito: no aprobar un presupuesto en medio de una pandemia.

-¿Con qué balance se presentarán PP y Ciudadanos ante las urnas en 2023?

-Intentarán vender la ejecución de alguna obra de poca relevancia porque han paralizado las que pusimos en marcha en el anterior mandato.

-El desempleo ha crecido desde mayo de 2019 en casi 3.500 personas.

-PP y Ciudadanos podían haber hecho una gran política de empleo con el remanente: 60 millones de euros crean muchos puestos de trabajo.

-El comercio se enfrenta a una doble crisis, potencialmente muy dañina para el modelo económico de Oviedo.

-La supervivencia de Oviedo depende de revitalizar el comercio local y de cercanía, por ejemplo implantando un programa de renta municipal al consumo.

-Todos los grandes proyectos de la ciudad siguen sin despegar. ¿Es la falta de consenso lo que impide darles continuidad a estos de un mandato al siguiente?

-No. Este gobierno hasta ahora lo único que ha hecho es destruir todo lo que estaba en marcha.

-¿Qué espera de los fondos europeos #NextGeneration?

-Las expresiones de interés presentadas por el Ayuntamiento son todas inversiones que no incluyen ningún proyecto de modelo económico de futuro.

-Los vecinos se quejan de que los distritos sigan sin constituir y de la falta de transparencia.

-Sí. Este es un gobierno paralizado que no escucha, que actúa con una falta de transparencia absoluta.

-¿El Principado mantiene una actitud de colaboración con el Ayuntamiento? ¿Cómo la valora?

-Las administraciones deben colaborar con hechos concretos más allá de las reuniones grandilocuentes, pero nos preocupa que quieran resucitar el 'pacto del Duernu' entre PSOE y PP para asuntos como La Vega.

-¿Cree que el Ayuntamiento debe integrarse en el área metropolitana?

-Al final se demostró lo que decíamos: en dos años no se ha movido ni un papel. Lo que le hace es una ley de capitalidad.

Cristina Coto de la Mata, portavoz de Vox «Se ha pasado página del tripartito, en lo demás no se ha hecho nada»

La portavoz de Vox, Cristina Coto de la Mata, cree que los tiempos del «compadreo y los ambiguos» se han acabado.

-¿Cómo cree que valoran los ciudadanos estos dos años de gobierno de coalición entre PP y Ciudadanos?

-Estamos recorriendo Oviedo y nos dicen 'aquí no han hecho nada'. Se ha gobernado a base de anuncios pero no vemos hechos.

-¿Qué gobierno cree que tendrá la ciudad dentro de dos años?, ¿cómo cree que se valorará el trabajo de su grupo?

-Vox está a diario en la calle y observamos que a los ciudadanos les gusta nuestro discurso, nuestra ambición. El tiempo del compadreo y de los ambiguos se ha acabado.

-¿Está Oviedo mejor o peor que en mayo de 2019?

-Al menos se ha pasado la página del profundo sectarismo del tripartito. En lo demás, no hay nada.

-¿Qué habría hecho para paliar la pandemia y sus consecuencias?

-Es impresentable que en 2020, en plena pandemia, el Ayuntamiento haya ahorrado 30 millones, alcanzando un remanente de 90. No es de recibo que se estén nombrando altos cargos.

-Este es el penúltimo ejercicio de este mandato y estamos en prórroga presupuestaria. ¿Se notan sus consecuencias?

-Es una irresponsabilidad.

-¿Con qué balance se presentarán PP y Ciudadanos ante las urnas en 2023?

-A fecha de hoy no hay nada, me reitero, La Vega, el viejo HUCA, la entrada a Oviedo, la Fábrica de Gas, la plaza de toros, el casco Antiguo, el Campo San Francisco, el PGOU, el Plan de Movilidad…, no hay nada.

-El desempleo ha crecido desde mayo de 2019 en casi 3.500 personas.

-Insisto, bajar impuestos, reducir burocracia y agilizar la gestión de todos esos espacios parados a los que me refería antes.

-El comercio se enfrenta a una doble crisis potencialmente muy dañina para una ciudad con un modelo como el de Oviedo.

- El comercio es un emblema de Oviedo pero se han bajado demasiadas persianas, lo que es un fracaso político. Hay que volcar ayudas, tenemos 60 millones en caja.

-Todos los grandes proyectos de la ciudad siguen sin despegar. ¿Es la falta de consensos lo que impide dar continuidad a estos?

-La Concejalía de Infraestructuras, vital en este punto, adolece de una lentitud asfixiante que sustituye por una política de anuncios y fotos.

-¿Qué espera de los fondos europeos #NextGeneration?

-PP y Ciudadanos no tienen un modelo de ciudad. Considero fundamentales las líneas de transformación digital o reindustrialización.

-Los vecinos se quejan de la falta de transparencia.

-Yo misma padezco como oposición la falta de transparencia de este gobierno.

-¿El Principado mantiene una actitud de colaboración con el Ayuntamiento? ¿Cómo la valora?

-El Principado engaña a Canteli, y lo que es peor, a los ovetenses.

-¿Cree que el Ayuntamiento debe integrarse en el área metropolitana?

-No, y no solo porque es otra estructura, otro chiringuito, sino porque el PSOE estaría sobrerrepresentado.

