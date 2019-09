110 años de la gesta del Cabo Noval El Regimiento de Infantería Príncipe número 3, en formación. El coronel jefe del Regimiento de Infantería Príncipe número 3, Manuel Pérez López, se despide en el homenaje ROSALÍA AGUDÍN OVIEDO. Sábado, 28 septiembre 2019, 02:10

«¡Fuego! ¡Viva España!». El cabo Luis Noval Ferrao pronunció estas últimas palabras antes de morir tal día como hoy, un 28 de septiembre, en el zoco El Had de Benisicar, en la zona de Melilla, hace 110 años. Advirtió así a sus compañeros del peligro tras un ataque por un «enemigo numeroso» que le capturó. Los españoles le escucharon y dispararon, lo que permitió rehuir el asalto. El cadáver del «heroico» ovetense (nacido el 15 de noviembre de 1887) apareció al día siguiente abrazado a su fusil, calado y ensangrentado el cuchillo-bayoneta. Junto a él, los cuerpos de dos enemigos.

Su gesta le valió la Cruz de segunda clase laureada de la Orden Militar de San Fernando. También un monumento levantado por suscripción popular en la plaza de Oriente de Madrid, frente al Palacio Real, y otro en el cuartel del Regimiento Príncipe número 3. Y desde hace más de tres décadas, su ciudad natal le rinde un homenaje como el celebrado ayer, presidido por la delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa, el alcalde, Alfredo Canteli (que, acompañado por el edil Nacho Cuesta, recuperó la representación municipal), y Manuel Pérez López, el comandante militar y coronel jefe del Regimiento de Infantería Príncipe número 3, grupo que desfiló con música por la calle Cabo Noval.

Retos pendientes

Precisamente Pérez López aprovechó la jornada para anunciar que el próximo 12 de diciembre acaba el mando en Asturias. «Más contento y feliz es imposible que me vaya; el balance que hago es positivo y el resumen sería que no me quiero ir. Han pasado los dos años y me tengo que marchar», valoró en su último acto público. Deja proyectos y retos pendientes en la brigada regional, como continuar con la preparación para formar parte de la unidad de intervención inmediata de la OTAN junto a la unidad de Pontevedra.