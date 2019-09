Oviedo | El Antiguo busca nuevos negocios Un grupo de viandantes pasea por la calle Mon, donde se registró un apulañamiento en una noche de los últimos festejos mateínos. / FOTOS: MARIO ROJAS Reclaman más control policial por la noche tras los últimos incidentes registrados las pasadas fiestas de San Mateo | Hosteleros y comerciantes apuestan por fomentar la actividad diurna para revitalizar la zona CECILIA PÉREZ OVIEDO. Domingo, 29 septiembre 2019, 01:42

¿Qué necesita El Antiguo para revitalizar sus calles? Los últimos incidentes ocurridos durante las fiestas de San Mateo, dos apuñalamientos y un herido por los cortes de un botellazo, reabrieron el debate sobre cómo equilibrar la balanza entre el gran número de bares de ocio nocturno que jalonan sus calles y la escasa existencia de otro tipo de locales que generen un nuevo motor económico en la zona.

Las cifras hablan: las calles Mon, Carpio y San Antonio, la plaza del Sol y todas las vías aledañas a la Catedral cuentan con un centenar de bares frente a los pocos comercios, que apenas llegan a veinticinco.

El asentamiento del pequeño negocio no termina de cuajar. El problema principal, dicen los sectores que trabajan y residen en la zona, son las trabas burocráticas. «Nunca entendí que ninguno de los alcaldes que hemos tenido no haya visto el potencial que tiene El Antiguo para hacer cosas. El regidor que ponga esta zona a funcionar será el que se lleve la palma», apunta David González Codón, presidente de la junta local de Otea (Asociación de Hostelería y Turismo de Asturias). Para llegar hasta ahí se necesita agilizar el papeleo. El retraso en la concesión de licencias, por ejemplo, lastra el asentamiento de nuevos negocios. «Los empresarios no apuestan por El Antiguo porque cualquiera se mete en este charco de pelearse con trabas administrativas», alega.

Comerciantes y hosteleros van a una. «El tema es más amplio que decidir si tiene que ser comercio u hostelería, creo que tiene que ser todo porque el comercio sin hostelería no funciona y viceversa. También tiene que haber cabida para el ocio nocturno, pero antes de todo lo que hay que hacer es cuidar El Antiguo, promocionarlo y darle vida», defiende Codón.

La visión de la presidenta del Área Comercial Oviedo Antiguo (Acoa) va por ese camino: «Nuestra propuesta para la zona va de la mano de la hostelería siempre que sea de calidad. Apostamos por potenciar la hostelería diurna», defiende Sandra Sutil. En este punto está el matiz, porque «tiene muchísimo que decir a la hora de dar vida a esta zona, porque pensar que El Antiguo va a ser un barrio donde solamente haya comercio está fuera de la realidad», apunta el representante del sector.

Eso sí, reconoce una realidad que es difícil de obviar. Existen locales dedicados al ocio nocturno que «bordean la legalidad» en cuanto al cumplimiento de la normativa de horario de cierre. Es uno de los graves problemas del casco histórico. «En todos los sitios hay manzanas podridas contra las que estamos totalmente en contra. Todos sabemos quiénes son, también la Policía», señala González Codón.

No va desencaminado. Los sindicatos policiales lo reconocen. «Nosotros tenemos una responsabilidad que a lo mejor no asumimos de forma exhaustiva; es decir, en otras ciudades en cuanto llega una hora y pasa la Policía si hay un local abierto fuera del horario lo cierra. Aquí tengo que reconocer que se está levantando un poco la mano», cuenta Alberto de Miguel, representante sindical de CSIF y agente de la Policía Local.

«Puntos calientes»

El tema de la seguridad es otro de los asuntos que preocupa a los vecinos. Los incidentes ocurridos durante las últimas fiestas de San Mateo unieron a hosteleros y vecinos en un frente común. Piden patrullas a pie por «los puntos calientes» de la movida nocturna. Desde el sindicato Sipla reconocen que de un tiempo a esta parte la presencia policial «algo se está reforzando los fines de semana por la noche».

Xosé Álvarez, secretario de formación del sindicato, niega categóricamente que la zona sea insegura. «Si Asturias no es conflictiva, Oviedo menos todavía. Lo que hay en El Antiguo es lo que ocurre en cualquier parte de movida nocturna: alguna pelea, gente que bebe e incidentes puntuales como los apuñalamientos ocurridos durante las fiestas». Los delitos más comunes pasan por hurtos en los bares de copas y altercados por culpa del alcohol que no suelen pasar la barrera de simples peleas. «Ni mucho menos como hace años, cuando había discotecas donde día sí y día también se registraban peleas multitudinarias», recuerda Álvarez. «Oviedo es una ciudad muy pacífica», sentencia.

Con todo, El Antiguo es muy reducido. «En fechas puntuales como fiestas o carnavales, donde hay una especial concentración de gente, aquello está sobresaturado. Garantizar en estas condiciones la seguridad al cien por cien es imposible», señalan desde el sindicato CSIF. Las patrullas a pie, desde el punto de vista policial, se antojan «imposibles». El motivo, según Alberto de Miguel, es que «la densidad de gente es de tal magnitud que hay serias dificultades para entrar, incluso a pie y policía uniformados paseando por esas zonas en esos momentos de máxima intoxicación etílica sería casi una provocación».

Control de accesos

La solución pasaría por patrullar de paisano pero desde CSIF tampoco lo ven claro: «Es muy difícil detectar dónde está el problema a no ser que recibas una llamada que lo focalice». Propone realizar «un control de accesos a la zona» a través de policías uniformados que disuadan a la gente de ciertas actitudes conflictivas. «No se trata de identificar a todo el mundo pero sí a determinados grupos que ya ves con que intención entran», apunta De Miguel.

Esta es la radiografía de un barrio que «exige altura de miras». Vecinos, comerciantes y hosteleros coinciden en señalar que «Oviedo no tiene El Antiguo que se merece».