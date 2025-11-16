El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Vista aérea del antiguo complejo sanitario de El Cristo desde el helicóptero de la Policía Nacional. A. P.

El antiguo HUCA aguarda para 2026 los derribos, financiación y despejar el futuro de la Residencia

Las obras para tirar abajo los edificios se reiniciarán cuanto antes y la Universidad espera partidas regionales para el Campus B

Susana Neira

Susana Neira

Oviedo

Domingo, 16 de noviembre 2025, 22:53

En junio de 2026 se cumplirán doce años del traslado de la actividad del Hospital Universitario Central de Asturias a La Cadellada, dejando un enorme ... espacio en la parte alta de la ciudad, en El Cristo, sin uso más allá del impune vandalismo y los saqueos de los últimos años. 240.000 metros cuadrados con 17 edificios que aguardan por su derribo o su rehabilitación para nuevos destinos, unos universitarios y otros aún en el aire. Aunque en 2025 se han dado pasos para la reordenación urbanística de la zona, la operación ha encontrado piedras en el camino que confía saltar el próximo año: reiniciar los derribos, financiación para la creación del Campus B y despejar el futuro de la antigua residencia Nuestra Señora de Covadonga. Las dos primeras cuestiones dependen del Gobierno regional, la primera solucionar los problemas técnicos encontrados y la segunda reservar partidas para que la Universidad de Oviedo puede ejecutar su macroproyecto; y la tercera, de la Tesorería General de la Seguridad Social.

