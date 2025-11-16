El antiguo HUCA aguarda para 2026 los derribos, financiación y despejar el futuro de la Residencia

En junio de 2026 se cumplirán doce años del traslado de la actividad del Hospital Universitario Central de Asturias a La Cadellada, dejando un enorme ... espacio en la parte alta de la ciudad, en El Cristo, sin uso más allá del impune vandalismo y los saqueos de los últimos años. 240.000 metros cuadrados con 17 edificios que aguardan por su derribo o su rehabilitación para nuevos destinos, unos universitarios y otros aún en el aire. Aunque en 2025 se han dado pasos para la reordenación urbanística de la zona, la operación ha encontrado piedras en el camino que confía saltar el próximo año: reiniciar los derribos, financiación para la creación del Campus B y despejar el futuro de la antigua residencia Nuestra Señora de Covadonga. Las dos primeras cuestiones dependen del Gobierno regional, la primera solucionar los problemas técnicos encontrados y la segunda reservar partidas para que la Universidad de Oviedo puede ejecutar su macroproyecto; y la tercera, de la Tesorería General de la Seguridad Social.

En el último año, incluyendo finales de 2024, las administraciones implicadas han realizado avances. En diciembre del pasado año, el Principado adjudicó por 4,3 millones de euros las obras de derribo de los edificios de su propiedad en mal estado: el antiguo Hospital General, todos los inmuebles de los servicios anexos y el que servía de almacén y taller. Los operarios de la empresa Hercal Diggers arrancaron en marzo los trabajos, cuya fase inicial incluía la retirada de residuos y el desmontaje de estructuras para poco más de tres meses después frenar en seco. El 3 de julio, el consejero de Hacienda, Justicia y Fondos Europeos, Guillermo Peláez, confirmó lo que para los vecinos era evidente: la paralización de los derribos. Por dos causas: por un lado los daños estructurales aparecidos en el edificios de los Hongos que podrían comprometer su conservación, y por otro, el traslado aún pendiente del Centro Comunitario de Sangre y Tejidos, que continúa prestando su actividad en El Cristo a la espera del traslado a una nueva sede a Llanera, y cuya sede actual también desaparecerá.

Sobre este asunto volvió a hablar el responsable regional esta semana. Informó de que han recibido los borradores para valorar la situación y ahora aguardan por los informes definitivos. La intención, manifestó el socialista, es reiniciar los derribos «cuanto antes», aunque como pronto, al menos hasta finales del próximo 2026 o principios de 2027, los inmuebles afectados no pasarán a ser historia de Oviedo. El plazo de ejecución de obras es de doce meses. A partir de ahí, quedará por desvelar el proyecto para esos solares.

Del Gobierno de Asturias depende realmente que el macroproyecto de la Universidad de Oviedo para El Cristo salga adelante. También a finales de diciembre de 2024, la Tesorería General de la Seguridad Social cedió a la institución académica los inmuebles de Maternidad, Consultas Externas, Silicosis y el departamento técnico de Silicosis por cincuenta años, En total, una parcela de 30.444 metros cuadrados cuyo plan oficializó el rector, Ignacio Villaverde, en mayo de 2025.

Un plan «ambicioso» para reconvertir los edificios de Maternidad, Silicosis, el departamento técnico de Silicosis y Consultas Externas en las facultades de Formación del Profesorado y Educación, Ciencias y la Escuela de Ingeniería Informática de Oviedo, departamentos, laboratorios y demás servicios dividido en tres fases con fecha de finalización en 2031. La inversión alcanzará los 102 millones de euros, incluidos 6,5 millones en equipamiento. Un plan que requiere de dos apoyos, las partidas regionales y la colaboración del Ayuntamiento de Oviedo para el desarrollo de un plan especial para cambiar los usos de suelo sanitario a educativos.

La Tesorería General de la Seguridad Social cedió una parte de su propiedad a la Universidad pero aún conserva otro de los edificios más emblemáticos, la antigua Residencia Nuestra Señora de Covadonga, donde ha aumentado la vigilancia ante los continuos saqueos y que espera perimetrar para prohibir su acceso en las próximas semanas. El organismo público, que se incorporó el pasado septiembre a las negociaciones entre las administraciones implicadas, tiene aún pendiente decidir a qué destinar este edificio.