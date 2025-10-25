El Antiguo de Oviedo busca inversores: más de diez edificios en venta por hasta un millón de euros

Basta con darse una vuelta por las calles de El Antiguo, en Oviedo, para encontrarse decenas de edificios sin uso, con las ventanas cerradas ... a cal y canto y sus bajos comerciales sin actividad. Algunos incluso hasta andamiados y en estado de ruina, como el número 18 de la calle San Antonio, que ha salido a subasta pública por algo más de 100.000 euros. El Ayuntamiento, que ha renunciado a convertirlo en la Concejalía de Turismo y no optará a esta compra, da la bienvenida a la llegada de «inversores privados o particulares» con interés en la compra para rehabilitarlos y sacarlos de su abandono, uno de los objetivos prioritarios para revitalizar el barrio, ahora con 3.257 vecinos –ha subido ligeramente en los dos últimos años–, y atraer más población, aunque lo que prolifera son las Viviendas de Uso Turístico.

Al menos una decena de edificios se encuentran en estos momentos a la venta en el casco histórico. Se buscan inversores en zonas variadas, desde calles como Jesús, Magdalena, Cimadevilla o la plaza de El Fontán hasta El Postigo. Y con un abanico amplio de precios que llega a alcanzar el millón de euros.

Esa es la cantidad en la que valora la propiedad el número 8 de la calle Ecce Homo, reformado en 2020 y actualmente explotado como apartamentos turísticos de lujo. Un edificio de cuatro plantas, con tres viviendas y ascensor, que sale a 3.704 euros el metro cuadrado, según se ofrece en el portal Idealista.

Con casi 500 metros cuadrados –en este caso sale a 1.591 euros cada uno–, el segundo más caro de los edificios en venta en el corazón de la ciudad se ubica en el número 1 de la calle Postigo Bajo. 794.000 euros por un inmueble de 1930 y con fachada catalogada. «Cuatro viviendas, bajo, y un local comercial», con un jardín común, que en este caso sí necesita reforma.

Medio millón de euros

Rondando el medio millón de euros se ofrecen al menos otros dos edificios. Uno en la calle del Águila, con 374 metros cuadrados y construido en 1925. «Un espacio único para viviendas vacacionales, oficinas o dúplex de lujo» y libre de inquilinos en sus plantas superiores, salvo el local comercial, «que está ocupado con un acuerdo de abandono», garantiza la inmobiliaria. Unas calles más allá, en El Fontán y en Magdalena, se pueden adquirir otras construcciones completas por 450.000 euros. La primera, con 698 metros cuadrados, «con posibilidad de uso a vivienda tradicional o uso turístico y hotelero», y la segunda opción es la casa natal de Indalecio Prieto, levantada en 1875. Más de 700 metros cuadrados repartidos en siete alturas que necesitan reforma.

El último en incorporarse a estas ventas es el número 18 de la calle San Antonio, con 193 metros cuadrados y cubierto por andamios tras la caída de un alero en 2021. En realidad no se vende completo, sino el 86,43% de la propiedad. Esta subasta ha sido autorizada por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Oviedo y el fruto del concurso de acreedores de Dursa Inversiones S. L. Su estado de ruina obliga a una rehabilitación completa.

La recuperación de edificios abandonados es una de las prioridades del plan de regeneración y revitalización de El Antiguo en manos del gobierno local y que busca fijar población y dinamizar la economía de la zona. Aunque no era el único. Unos ya se han puesto en marcha, como la peatonalización de nuevas calles –Mendizábal, Pozos y Ramón y Cajal– o la creación de una Oficina Municipal de Vivienda –en realidad proponía la Oficina Municipal de Rehabilitación–, situada en la calle Cimadevilla. También otros planes que el gobierno local mantiene pese al rechazo vecinal, como el nuevo aparcamiento subterráneo de El Campillín.

«Los precios se han disparado y la rentabilidad ha bajado»

Los pisos turísticos, en algunos casos edificios completos para este fin, son parte del sector económico que dinamiza el Oviedo Antiguo. Oviedo, como informó este diario en agosto, suma más de 180 apartamentos turísticos junto a la Catedral y alrededores.

Uno de los principales inversores es el Grupo Zalle, que rehabilitó –junto a Iroca y Alcázar Arquitectos– un edificio en ruinas en el número 1 de la calle Rosal, para ofrecer 17 viviendas de alquiler vacacional, en plena entrada al Oviedo Antiguo, bajo el nombre Zalle Suits Oviedo. Ahora, el grupo está inmerso en la reforma de un edificio en pleno Fontán, una obra ya muy adelantada que esperan que esté lista para Semana Santa y que sumará apartamentos turísticos de lujo a la oferta ovetense.

Desde que el Grupo Zalle comenzó a invertir «en 2017, los precios han cambiado, antes eran unos y ahora se han desmadrado, hay una inflación muy grande, los costes son muy altos y la rentabilidad ha bajado», advirtieron desde la compañía, que avanza que ahora se están metiendo los fondos de inversión en el negocio.

Hacer una obra en el Oviedo Antiguo es cuando menos complejo. Son necesarios muchos estudios de patrimonio y arqueología que «dilatan» las obras en el tiempo. Un extremo en el que coincidió Carlos Coya. La empresa Coya e Hijos rehabilita en estos momentos un edificio del siglo XIX en la calle Altamirano –cuyo bajo fue ocupado por el recordado Bar Lito– para convertirlo en pisos turísticos. La obra ha sufrido un parón de «dos meses porque aparecieron unas ruinas», lo que ha obligado a disponer del permiso de Cultura para continuar. Pasado este trance, «en breve empezaremos con los forjados», confió Coya.