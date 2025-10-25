El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El edificio del número 8 de la calle Ecce Homo, a la venta por un millón de euros. Alex Piña

El Antiguo de Oviedo busca inversores: más de diez edificios en venta por hasta un millón de euros

Entre los inmuebles ofertados se encuentra el remodelado de Ecce Homo para apartamentos de lujo y la casa natal de Indalecio Prieto

Paz De Alvear

Paz De Alvear

Oviedo

Sábado, 25 de octubre 2025, 22:59

Comenta

Basta con darse una vuelta por las calles de El Antiguo, en Oviedo, para encontrarse decenas de edificios sin uso, con las ventanas cerradas ... a cal y canto y sus bajos comerciales sin actividad. Algunos incluso hasta andamiados y en estado de ruina, como el número 18 de la calle San Antonio, que ha salido a subasta pública por algo más de 100.000 euros. El Ayuntamiento, que ha renunciado a convertirlo en la Concejalía de Turismo y no optará a esta compra, da la bienvenida a la llegada de «inversores privados o particulares» con interés en la compra para rehabilitarlos y sacarlos de su abandono, uno de los objetivos prioritarios para revitalizar el barrio, ahora con 3.257 vecinos –ha subido ligeramente en los dos últimos años–, y atraer más población, aunque lo que prolifera son las Viviendas de Uso Turístico.

