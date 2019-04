El Antiguo pide más Policía y una «mejor educación familiar» contra las «jaurías» de menores Un coche policial en la plaza de Trascorrales. / A. PIÑA El botellón y el acceso temprano a internet podrían influir en las conductas delictivas, según profesionales de la hostelería y docentes ALBERTO ARCE OVIEDO. Domingo, 7 abril 2019, 09:27

La Policía Nacional detuvo hace dos semanas a un menor de edad acusado de atracar con violencia e intimidación a un joven en la zona de ocio nocturno de Oviedo. El agresor iba acompañado de otros cinco menores de edad, una «jauría», clamaron desde el cuerpo, que de forma coordinada, se hizo con el teléfono móvil del agredido. No obstante, este no ha sido un caso aislado. Entre otros sucesos similares, la madrugada del pasado domingo 24 de febrero, otro grupo, entre los que también había menores, dejaron a dos hombres heridos por arma blanca y a un tercero con numerosas contusiones tras darle una paliza en la calle Mon.

En ese clima nocturno, los hosteleros del casco antiguo son uno de los principales testigos de estas peligrosas situaciones. «Cuando veo que ocurren este tipo de cosas en la calle a veces creo que no vivo en la misma ciudad que el resto», afirmó con rotundidad el presidente de la Asociación de Bares de Copas de Oviedo, Pepe Reina.

Y es que, como expresó, «en plena madrugada ese tipo de incidentes no tiene por qué afectarnos a los bares de copas. Los menores no entran en nuestros locales, porque lo tienen prohibido». Aun así, ocurre. «Si hay un menor de edad que está en la calle hasta las cuatro de la madrugada y le han vendido alcohol, si es que no ha hecho botellón, parte de la culpa la tienen los hosteleros que han incumplido la ley y parte los que le permiten desde su casa hacer ese tipo de cosas». Por otra parte, Reina confió en la «presencia policial» para resolver la problemática, pero también apuntó que la Policía «da para lo que da», ya que «no puede cubrir todas las calles ni todo lo que ocurre en ellas al mismo tiempo», apostilló.

Desde otro prisma, el universitario, e igual de cerca de los lugares donde han tenido lugar algunos de estos sucesos, se encuentra la Facultad de Psicología. Y desde allí, Jorge Fernández del Valle, catedrático de Intervención Social de la Universidad de Oviedo, director del Grupo de Investigación e Infancia desde 1989 y ganador del Heraldo de Congresos en su última edición, arrojó su particular visión del fenómeno. En sus palabras, es necesario «darse cuenta de que la niñez y la adolescencia ya no son como antes». Y es que, como explicó, décadas atrás «el acceso a la información y a la autonomía se retrasaba mucho y dependía casi de forma única de la educación familiar. Ahora, a través de las redes y la exploración de internet, los niños y adolescentes acceden a todo tipo de información» que puede ser perjudicial para ellos y desembocar en este tipo de incidencias nocturnas en contextos donde están fuera del control de los padres. Y por eso es «común» observar cómo jóvenes de 13 o 14 años adoptan roles que no corresponderían con su temprana edad.

«Los niños están expuestos a un sinfín de experiencias que sus padres no pueden controlar», matizó. Y admitió, además, esperar «que este tema de apuñalamientos e incidentes sea algo puntual». Lo que está claro, sentenció, es que estos altercados «son síntomas de que esas cosas pueden ocurrir, que los contagios, las modas, los comportamientos llamativos, a veces no muy positivos, puedan darse con mucha facilidad».

Educación familiar

Sin embargo, una solución, declaró Fernández del Valle, podría pasar por la inmersión en lo que se conoce como parentalidad positiva: «Puede ser una salida a esto, hay talleres de prevención general de competencia autonómica que muestran cómo ser padre en este mundo complicado de hoy a través de pautas, trabajo de la autoestima, de las normas o la autoridad», concluyó.