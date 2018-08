Aparecen pintados de rosa los monolitos de la plaza del Fresno Los monolitos pintados en la plaza del Fresno. / MARIO ROJAS D. L. Domingo, 5 agosto 2018, 03:15

Los monolitos con símbolos fascistas y de exaltación de la sublevación militar de 1936 en la plaza del Fresno (antes, en recuerdo de este hecho, de La Gesta) aparecieron ayer pintados de rosa.

No es la primera vez que vandalizan de noche estos monumentos, por parte de grupos desconocidos. Al no ser de propiedad municipal, sino de la Hermandad de Defensores de Oviedo, el Ayuntamiento aún no ha podido retirarlos en virtud de la Ley de Memoria Histórica.