Ampliar Sede de los jzgados de lo Penal y de la Audiencia Provincial de Asturias. MARIO ROJAS

Aplazado el juicio contra el acusado de enviar 221 mensajes a una compañera porque no pudo ser localizado Tras no presentarse a la vista al «no ser localizado», el juzgado ordena a su representante facilitar otra dirección, si no solicitará su detención