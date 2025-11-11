Un ingeniero ovetense diseña una app para rezar de forma sencilla Breviarium es una aplicación gratuita que ofrece de manera ordenada y simplificada la Liturgia de las Horas, el Ángelus o el Rosario. «Nuestro arzobispo la usa y está encantado, me ha felicitado», asegura Miguel Martínez

Raquel Fidalgo Oviedo Martes, 11 de noviembre 2025, 20:04

Miguel Martínez, vecino de Oviedo, ha desarrollado Brevarium, una aplicación gratuita y de código abierto para rezar, de manera fácil e intuitiva, la Liturgia de las Horas, el Ángelus o el Rosario. «Como ingeniero informático apasionado por la tecnología y como persona que reza, he encontrado un cruce entre mi interés y algo útil que podía hacer», explica. Detectó que muchas herramientas digitales de la Iglesia podían mejorar en calidad y decidió aplicar su conocimiento para ofrecer una solución moderna y eficiente.

Breviarium funciona sin conexión a Internet. «Quería desarrollar una aplicación que tenga todo el contenido de manera 'offline', porque puede haber un misionero en África o en América Latina que, en el lugar en el que esté, no tenga conexión», señala el creador. La app contiene todos los textos necesarios, ordenados y estructurados para cada día, eliminando la complejidad de buscar entre diferentes páginas y libros. «La aplicación lo simplifica todo, lo tienes a un clic de distancia», añade.

Este proyecto es la culminación de un largo recorrido. Martínez dedicó más de tres años a colaborar en la actualización de otra conocida aplicación de rezo y en enero de este año decidió emprender su propio camino con Breviarium, basándola en una filosofía de código abierto. Esto significa que cualquier desarrollador puede colaborar en su mejora o incluso replicarla, ya que «al final, la misión es que la gente pueda rezar y facilitarles su vida de oración sin que esto quite lo tradicional», aclara.

La iniciativa ha tenido una excelente acogida, incluso en las altas esferas de la Iglesia asturiana. «Me consta que nuestro arzobispo la usa y está encantado con la aplicación, me ha felicitado por ella», agradece.

Lejos de ser un proyecto terminado, Breviarium es una aplicación «viva» y en constante evolución. Martínez ya trabaja en futuras mejoras a partir de las sugerencias de los usuarios, como la incorporación de una función de lectura por voz para hacerla accesible a personas mayores o con problemas de visión.

Su objetivo es claro: seguir derribando barreras para que, a través de la tecnología, «la palabra del Señor pueda transformar la vida de más personas porque creo que si esto es una manera de hacer llegar la palabra del Señor a los jóvenes o a quienes todavía no saben rezar, me doy por satisfecho y habrá merecido la pena todo el sudor para hacer la app».

