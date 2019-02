Aqualia invierte 2,5 millones en su laboratorio para convertirlo en «un referente nacional» Santiago Lafuente, Benigno Fernández Fano, Alfonso Tomás, Ana Rivas y Wenceslao López, ayer durante la visita a las instalaciones. / FOTOS: ÁLEX PIÑA Los nuevos equipos permiten que la capacidad de análisis del agua se multiplique por dos GONZALO DÍAZ-RUBÍN Jueves, 21 febrero 2019, 03:27

Aqualia inauguró ayer su renovado laboratorio en Oviedo, en el que ha invertido más de 2,5 millones de euros para adecuarlo a las nuevas exigencias legales y convertirlo en su centro de referencia en España, donde cuenta con otros seis centros de control. Dicho así no parece gran cosa, pero al acto inaugural acudieron el alcalde, Wenceslao López; el viceconsejero de Medio Ambiente y presidente de Cadasa, Benigno Fernández Fano; el presidente de la patronal asturiana, Belarmino Feito; o el de la Cámara de Comercio, Carlos Paniceres. Todos reunidos para ver batas blancas, probetas y equipos que laboratorio. Porque lo que inauguraba Aqualia ayer no se limitará a controlar la calidad del agua que la empresa, concesionaria del servicio desde 1996, sirve a la ciudad, sino una muestra de tecnología de alto nivel. Santiago Lafuente, director de Aqualia España, bromeó acerca de ello durante la presentación: «Los de comunicación me han puesto aquí que este cromatógrafo líquido vale como un Ferrari». Más de 260.000 euros empleados en una máquina que permite separar casi hasta la última nanopartícula de una solución, sacar casi hasta el último residuo que transporte el agua.

Y eso que la de Oviedo trae pocos. «Es una agua de montaña excelente, con muy baja mineralización y pobre en sodio», la definió Lafuente, por eso, dijo, en la potabilizadora de Cabornio «apenas la tocamos, para que no pierda sus propiedades ni sabor».

Las obras de adecuación y ampliación del laboratorio, junto con la renovación de la instrumentación analítica, en la que se han adquirido 16 nuevos equipos, proporcionan al laboratorio medios para dar cumplimiento a la nueva reglamentación sanitaria en materia de aguas de consumo del pasado mes de julio. El centro de Aqualia, en el polígono del Espíritu Santo, es capaz ahora de analizar 300 parámetros distintos y está preparado para incluir nuevas exigencias, como las se prevén en la futura directiva de aguas potables.

La incorporación de los nuevos equipos y del sistema de gestión informático de laboratorio ha permitido que la capacidad de análisis se multiplique por dos, hasta los 280.000 parámetros, «lo que significa analizar un parámetro cada 22 segundos aproximadamente», resumió Lafuente. Incluidas las muestras que llegan de fuera de Asturias y que deben entregarse antes de las 10 de la mañana del día siguiente para ser válidas, en un desafío a la logística que hasta ahora no ha dado problemas, explicó el director para España de la empresa del Grupo FCC.

Hay cosas que no cambian. El centro continúa dividido entre potables y residuales, con cada área en una planta distinta, pero la baja se reserva ahora para una nueva sala de formación, tanto para el personal de la empresa como para las actividades formativas externas del laboratorio. Aqualia mantiene distintos convenios con el Colegio Oficial de Químicos de Asturias y León, la Universidad, el IES de Cerdeño o La Laboral para ciclos superiores de Formación Profesional en virtud de los cuales sus alumnos realizan prácticas en el laboratorio.

Accesibilidad y equipos

Además, las obras han servido para que el laboratorio se acondicione para favorecer la accesibilidad para personas con movilidad reducida, con la eliminación de barreras y escalones y la instalación de un ascensor. También se ha reforzado la estructura para instalar el equipo de medición de radioactividad, que, forrado de plomo, pesa más de una tonelada. Todo para un equipo ampliado a 16 personas, 9 titulados superior y 7 técnicos de laboratorio. El alcalde, Wenceslao López, elogió el «nivel de servicio y calidad» logrado por Aqualia en la «gestión de un bien público vital para nuestra vida», pero puso el acento en el empleo de alto nivel tecnológico, porque «aunque a más tecnología, menos empleo; cuanta más tecnología apliquemos, más competitivos seremos y más nivel de empleo tendremos».

La competencia también andaba por allí. Benigno Fernández Fano ha impulsado el salto de Cadasa a la gestión del abastecimiento en baja, del depósito al grifo, un terreno en el que Aqualia da de beber a 235.000 asturianos, y en el que el consorcio quiere desembarcar el año que viene.

Ayer, en cambio, destacó su preocupación por las residuales, «el mayor problema medioambiental» de la región, anunció «el inicio de una etapa de colaboración y destacó la importancia para la gente del mundillo de que Aqualia «haya escogido Oviedo, para su laboratorio de referencia en España».