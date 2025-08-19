El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Armando del Olmo, con su libro de cuentos. Alex Piña

Cuentos para encontrar el camino

El escritor ovetense Armando del Olmo publica una colección de microrrelatos para superar el desempleo con mirada creativa

Raquel Fidalgo

Oviedo

Martes, 19 de agosto 2025, 07:49

Estudió Administración de Empresas, hizo un máster y su vida profesional ha transcurrido de contrato temporal en contrato temporal. Sin embargo, detrás del perfil analítico ... de Armando del Olmo (Oviedo, 1992) siempre ha latido un corazón creativo. De pequeño leía cuentos a otros niños, en la adolescencia se sumergió en el mundo de la música y ahora, a sus 33 años, ha transformado un periodo de desempleo en una oportunidad para dar vida a su primer libro: 'Las Aventuras del mientras tanto'.

