Los arquitectos premian al plan director de la Catedral de Oviedo

El Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias ha otorgado el Premio Asturias en la Categoría +10 al plan director de la Catedral de Oviedo ... y a sus autores, los arquitectos Jorge Hevia y Cosme Cuenca. El galardón valora el «trabajo ejemplar» que ha supuesto este plan «para la disciplina arquitectónica, con especial atención a la perseverancia y fidelidad a las estrategias de un plan director que hacen de la paciencia y la prudencia sus valores esenciales». También destaca «la capacidad de reunir y liderar, desde la Arquitectura, un equipo multidisciplinar estableciendo las bases para una nueva forma de entender la rehabilitación del patrimonio histórico de Asturias».

Hace treinta años, Jorge Hevia y Cosme Cuenca presentaron el avance del plan director de la Catedral y en 1997, el documento final. En todo este tiempo se han impulsado más de veinticinco obras y el grado de cumplimiento es uno de los más elevados de todo el país. Es modélico. Sólo queda en el 'debe' la restauración de las vidrieras de la nave sur –cuyo estado preocupa especialmente– y del crucero. Unas obras que el deán de la Catedral, Benito Gallego, no se cansa de reivindicar.

En estos casi treinta años se han inyectado a la Catedral –una joya patrimonial que ya celebró los 1.200 años de su fundación– más de cinco millones de euros. El plan director es «uno de los más ambiciosos de España», celebró en más de una ocasión el deán.