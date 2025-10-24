El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La Catedral de Oviedo. Juan Carlos Román

Los arquitectos premian al plan director de la Catedral de Oviedo

El galardón valora «el trabajo ejemplar» y la «nueva forma de entender la rehabilitación del patrimonio histórico de Asturias»

P. A.

Oviedo

Viernes, 24 de octubre 2025, 07:52

El Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias ha otorgado el Premio Asturias en la Categoría +10 al plan director de la Catedral de Oviedo ... y a sus autores, los arquitectos Jorge Hevia y Cosme Cuenca. El galardón valora el «trabajo ejemplar» que ha supuesto este plan «para la disciplina arquitectónica, con especial atención a la perseverancia y fidelidad a las estrategias de un plan director que hacen de la paciencia y la prudencia sus valores esenciales». También destaca «la capacidad de reunir y liderar, desde la Arquitectura, un equipo multidisciplinar estableciendo las bases para una nueva forma de entender la rehabilitación del patrimonio histórico de Asturias».

