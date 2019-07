Hoy arranca el III Festival de Artes Escénicas en la calle con 'Three of a king' A. A. OVIEDO. Lunes, 22 julio 2019, 01:25

El grupo The Primitives inaugura hoy el III Festival de Artes Escénicas en la calle con 'Three of a king', obra de teatro gestual galardonada con el premio al mejor espectáculo al aire libre en el festival de Valladolid. «En escena aparecen tres hombres de mediana edad vestidos con trajes. Tienen algo que entregar, pero no parecenrecordar qué, a quién o dónde» es el hilo argumental de la actuación. Será a las 13 horas delante de la fachada del Teatro Campoamor y a las 20 horas en la plaza de la Constitución.

El ciclo, durará hasta el 9 de agosto, tiene su próxima cita mañana, con el grupo Trapu Zaharra. Llevará 'Senifi' a Trubia a partir de las 20 horas.