El arte del bateo de oro se aprende en la Escuela de Minas Tres niñas en pleno proceso de bateo en una de las bañeras habilitadas en la Escuela de Minas durante el taller celebrado ayer. / MARIO ROJAS La facultad organizó un taller de iniciación sobre este modo de extracción dentro del certamen de Minerales y Fósiles que finaliza hoy CECILIA PÉREZ OVIEDO. Domingo, 17 marzo 2019, 05:20

Paciencia, precisión y ojo avizor, son los tres ingredientes necesarios para iniciarse en el arte del bateo del oro. La Escuela de Minas ofreció ayer un taller de iniciación, para grandes y pequeños, dentro del certamen de Minerales que acoge la facultad durante este fin de semana.

Batea, mangas remangadas y al agua para ir cribando la arena con el objetivo de hallar las ansiadas pepitas de oro, esas que siempre se quedan en el fondo pero que tan difíciles son de apañar, como diría aquel. «Lo importante es que disfruten y luego que prueben y aprendan a buscar oro», precisó Alejandro Mayo, profesor de bateo.

Si se le pregunta cuál es el truco para hacerse con las pepitas, no lo busquen porque no lo hay. «La búsqueda de oro es cuestión de suerte», precisó. Como la que tuvo el pequeño Ambás Muñiz. A sus 6 años logró extraer su primera pepita, no era de oro, sino de estaño y plomo, pero la satisfacción por haber encontrado tan minúscula pieza fue la misma que si hubiese encontrado la mayor de las pepitas de oro. «La primera vez no encontré nada pero luego me metieron esto tan pequeño y acabé encontrándolo», explicó con gran desparpajo. «Para los niños está muy bien todo esto, es muy interesante porque les llama mucho la atención», precisó su papá, Álvaro Muñiz.

El taller de iniciación sirvió para que muchos entrenases de cara al campeonato de bateo que se disputará hoy a partir de las once de la mañana en la Escuela de Minas.