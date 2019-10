El arte de saber esperar

A los ovetenses les gusta la cultura y trasnochar. Los vecinos de la ciudad tienen siempre entre sus principales peticiones más actividades en la ciudad que le den vida y atraigan a visitantes. Ayer, durante la Noche Blanca, demostraron su afán por salir de casa y romper la rutina del otoño.

La afluencia fue masiva en algunas localizaciones. Ante la fábrica de armas de La Vega, la Catedral, el Edificio Histórico de la Universidad el Teatro Campoamor o el monasterio de Las Pelayas se formaron importantes colas, como ya sucedió en otras ediciones de La Noche Blanca. Prácticamente, su éxito estaba asegurado. Carmen Fernández, sin ir más lejos, no quiso perderse la oportunidad de traspasar los muros de la casa de las benedictinas. «Yo espero lo que haga falta, no hay problema», apuntó. Como también hizo Juan Fernández ante la factoría de La Vega, ya que no le importó que los minutos pasaran guardando su lugar en la cola, porque «la ocasión lo merecía».

Las personas sedientas de cultura llenaron las calles de la ciudad hasta la madrugada.