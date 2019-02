El arte a través de las vías del tren Inés Tortosa, con representantes de Adif y FEE, en la Estación Norte de Oviedo. / PABLO LORENZANA Dos asturianos participan en la muestra, que se expondrá durante dos años en doce estaciones de todo el país | La estación de Renfe alberga la exposición 'Caminos de hierro' hasta el 18 de marzo A. A. Viernes, 15 febrero 2019, 04:03

«Estaban soñando los trenes en la estación, indefensos, sin locomotoras, dormidos», clamó bien entrado el siglo XX el chileno Pablo Neruda. Y es que la del tren, y no solo por los conocidos 'versos ferroviarios' del poeta, es una parada recurrente en el itinerario de los artistas de todas las disciplinas. Y ayer, en la Estación del Norte, se inauguró la exposición fotográfica 'Caminos de Hierro', una muestra que organiza la Fundación de los Ferrocarriles Españoles cada año desde 1986 y que recorrerá doce estaciones más a lo largo de todo el país hasta el 2020. En Oviedo, podrá verse hasta el próximo 18 de marzo.

La colección es el fruto de una selección realizada entre 3.697 fotografías presentadas al concurso anual que organiza la fundación. Un certámen de una temática clara, la del mundo ferroviario y todo lo que rodea al viajero. Este año de los 1.595 autores que han participado de 62 países distintos, han resultado elegidos un total de 134 (40 para la exposición itinerante y 94 para la web del concurso). De todos ellos, 32 son de origen asturiano, pero solo dos han llegado a ver sus obras expuestas; María Eloísa López Fernández, de Avilés; y Jaime Gómez, de Gijón.

Así lo presentaron, durante la mañana de ayer, miembros de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles y del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en la entreplanta de la estación. Allí, quedaron al descubierto las obras premiadas, seleccionadas y preseleccionadas de esta vigésimo novena edición del concurso. A partir del 18 de marzo, las fotografías viajarán a Santander, Bilbao, Logroño, Zaragoza, Lleida, Valencia, Albacete y Madrid.

«Los artistas reflejan su visión artística del mundo del tren en todas sus dimensiones»

Según explicó la jefa de Actividades Culturales y Comunicación de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, Inés Tortosa, los 134 fotógrafos qescogidos «reflejan su visión personal y artística del mundo del tren en todas sus dimensiones».

Este año ha habido siete premiados (dos premios y 5 accésits), un total de 20.000 euros en galardones. El primer premio fue para 'Cuaderno de Vinh a Hue', de Cristina Bezanilla; y el segundo, para el chino Guanghui Gu con 'Between Green and Blue'. 'Tent', del iraní Armin Amirian; la obra de Tete Alejandre 'Tranvía hacia el mar'; 'Estación Wadley, San Luis Potosí, México', de Pablo Elías; 'Flaying the Train', de Majid Hojati; y 'Belice', de José Alberto Sánchez Porras, se llevaron las menciones especiales.

Tortosa, además, apuntó que «en la anterior edición de 'Caminos de Hierro', pasaron más de 5,8 millones de viajeros a lo largo de sus 18 meses de itinerancia».