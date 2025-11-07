El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El mercado permanecerá en la calle Gil de Jaz durante todo el fin de semana. Mario Rojas

Los artesanos del azabache piden ayuda en Oviedo

La calle Gil de Jaz acoge un mercado, con seis puestos, que representa a un oficio que pelea contra la falta de relevo generacional y de material

Raquel Fidalgo

Raquel Fidalgo

Oviedo

Viernes, 7 de noviembre 2025, 22:48

Comenta

Oviedo ha inaugurado este viernes su tradicional Mercado del Azabache en la calle Gil de Jaz, que podrá verse hasta el próximo domingo 9 de noviembre. La concejala de Economía, Leticia González, recorrió los puestos saludando a los artesanos en una cita que busca «dinamizar el centro, atraer visitantes y apoyar los oficios artesanos vinculados a Oviedo y al Camino de Santiago».

Sin embargo, tras el brillo negro del azabache se esconde una realidad mucho más sombría. La de un oficio que, según los propios artesanos, se enfrenta a una lenta extinción. Es la visión de Antonio Rodríguez, del puesto ArCrea, quien lleva más de 30 años trabajando el azabache. Para él, el problema es doble y mortal: «Este oficio tocará a su fin y no en mucho tiempo. Aparte de que es un trabajo que la gente joven no quiere, tiene el hándicap de que no hay material».

La falta de minas de las que extraer la preciada materia prima y la ausencia de aprendices que quieran tomar el testigo son la principal amenaza. «Yo el día que cierre el taller, cerró», sentencia Rodríguez, mientras su compañera, Lorena Torres, asiente. No hay relevo.

Artesanos participantes en el Mercado del Azabache, en Oviedo. Mario Rojas
A ello se suma la dificultad y la escasa rentabilidad del trabajo. «No es fácil, es un oficio que tienes que entender y conocer la piedra», explica. El proceso es delicado y arriesgado. «¿Tallar una pieza de estas? Un día y medio. Estás continuamente con el riesgo de que te pueda romper. Una pieza que te lleva un día tallarla, te pones a pulirla y se rompió», advierte.

Sin embargo, en el puesto Arkemia hay relevo generacional. Francisco Javier Garzón cede el testigo que tiene desde 1970 a Paz Iber. «Hace falta más ayuda para poner un museo del azabache en Villaviciosa», reclama el primero, quien asegura que «lo que más vendo son los pendientes porque son muy ponibles».

Los artesanos lanzan una llamada de atención sobre un patrimonio cultural que se desvanece. El Mercado del Azabache, abierto de 13 a 15 horas y de 17 a 2, se convierte durante todo este fin de semana en un escaparate agridulce: el de la belleza de una artesanía que lucha por sobrevivir.

