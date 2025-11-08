El artista ovetense Juan Díaz-Faes expondrá su obra en ArteOviedo

A. Arce Oviedo Sábado, 8 de noviembre 2025, 22:48 Comenta Compartir

El artista Juan Díaz-Faes será uno de los platos fuertes de la XV edición de la Feria de Arte Contemporáneo de Oviedo (ArteOviedo) que se celebrará del 12 al 16 de este mes en la plaza de Trascorrales. La galería Aurora Vigil-Escalera, una de las participantes, dedicará su stand 14 a la presentación de un proyecto centrado en el ovetense, con una dilatada trayectoria internacional, fruto de su reciente colaboración con la colección 'Solo'.

Díaz-Faes, nacido en la capital asturiana, acumula exposiciones y murales en países de medio mundo como Estados Unidos, Francia, China, Corea del Sur o Emiratos Árabes. Regresa de nuevo a Asturias tras el éxito de su primera exposición monográfica en la región, 'Chacuatol'.

En esta ocasión, el creador mostrará una selección de sus obras más recientes sobre papel, tabla y esculturas, que reflejan su estilo característico de geometrías dinámicas, líneas y personajes de apariencia lúdica, pero cargados de significado. Entre las piezas presentadas destacan 'El sabio', '1Dios6', 'Rompan todo' y las esculturas 'Robusto' y 'Arbusto', junto a una serie de pequeñas obras gráficas sobre papel y fotografía, de estética urbana.

ArteOviedo se ha venido consolidando año tras año como uno de los escaparates fundamentales del arte contemporáneo en la región.

