La Ascensión se queda sin feria ganadera Un momento de la feria ganadera de La Ascensión en la edición del año pasado en el polígono de Olloniego-Tudela. / MARIO ROJAS El Ayuntamientosuspende por primer vez la cita, con origen en el siglo XVI, «por falta de concurrencia de ganaderos» | Los ganaderos dicen que es «falso» que no haya animales y achacan la falta de concurrencia a las «malas» instalaciones del polígono Olloniego-Tudela ROSALÍA AGUDÍN OVIEDO. Jueves, 30 mayo 2019, 01:32

La Ascensión no tendrá este año feria ganadera. El Ayuntamiento suspende por primera vez esta cita, cuyo origen se remonta al siglo XVI y que estaba programada para el sábado, ante la «falta de concurrencia de ganaderos» y porque la mayor parte de los animales ya están en el monte para «pasar el verano». Pero los profesionales del sector difieren. Aseguran que es «falso» que no haya ganado y achacan la falta de interés a las «malas» condiciones del polígono de Olloniego-Tudela.

Hace tres año, el equipo de gobierno rompió el acuerdo con el Ayuntamiento de Llanera, donde se celebraba el mercado en los últimos años, con la intención de devolver el protagonismo a Oviedo. Primero quisieron hacer la feria en Montecerrao, pero la oposición de los vecinos junto a las normativas municipales lo impidieron. Se eligió una parcela del polígono Olloniego-Tudela, que no ha gustado a los ganaderos.

La falta de un bar, la escasez de agua para los animales y las «malas» instalaciones que hubo el primer año hicieron que los tratantes no repitiesen a la edición siguiente. Además, las ferias de San Isidro y la de Corazo se llenan cada año en detrimento de la de Oviedo. «No se puede competir con estos dos mercados. La feria ganadera de La Ascensión está muerta y hay miedo a que no se vuelva a celebrar», auguró ayer el ganadero Ernesto Casillas, quien destacó que va a costar «mucho dinero» devolverle el prestigio.

Manuel Elías Prado, responsable de una explotación animal, achacó la cancelación a las «malas instalaciones», y a que en Llanera pueden aparcar «siete mil u ocho mil coches» en los alrededores del recinto ferial sin tener que caminar mucho: «Por cabezonería del Ayuntamiento rompió el convenio con el concejo vecino y el año pasado ya no hubo casi animales en la de aquí», lamentó.

Análisis y culpas

Mientras, la ganadera reguerana Lucía Velasco apuntó que el polígono de Olloniego-Tudela no está situado en un lugar «adecuado» y propone la construcción de un recinto ferial en «los antiguos terrenos de la fábrica de armas de La Vega». Asimismo, su colega Adrián Iglesias achacó esta situación a que el Ayuntamiento asumió la feria «sin tener medios» y su celebración se produce casi al mismo tiempo que dos ferias «referentes» para el sector.

El presidente en funciones de la Fundación Municipal de Cultura, Roberto Sánchez Ramos, no asumió ayer ninguna culpa en la gestión realizada. Es más, aseguró que «no fue un error» trasladar la feria ganadera de La Ascensión al polígono de Olloniego-Tudela y achacó la cancelación a la falta de reses. «Hacía muchos años que la actividad no caía tan arriba, en junio, y con toda seguridad el mercado se podrá recuperar en el futuro», añadió para a renglón seguido apuntar que varios ganaderos de la zona del Caudal llamaron para interesarse por la cita. Eso sí, no especificó cuántos. También dijo que había una oferta para el bar y «seis» vendedores de producto del campo, a los que ya se les ha avisado de la cancelación del evento.

El portavoz en funciones de Ciudadanos lamentó este «último coletazo» de cuatro años de gestión del tripartito. La mejor solución, abogó, es «recuperar» el convenio con Llanera hasta que haya un recinto en «condiciones». El Partido Popular, por su parte, valorará la situación hoy.

Este no es el único cambio que se producirá este año. El mercado astur de la feria de La Ascensión no se celebrará este año en la plaza de la Catedral porque el Ayuntamiento aún no ha recepcionado las obras de arreglo del pavimento. Se trasladará las plazas de Porlier y La Escandalera y en la calle San Francisco. Lo que sí se mantendrá es el mercado de la Losa. Ayer continuaban todos los preparativos para que el viernes se inaugure la cita al mediodía.