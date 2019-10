Somos asegura que «no había ningún contrato firmado» a diez días de San Mateo Las ediles de Somos Anabel Santiago y Ana Taboada. / HUGO ÁLVAREZ Los expedientes a los que han tenido acceso están fechados el 3 de septiembre y en ellos no hay ningún papel sobre «siete actuaciones» ROSALÍA AGUDÍN OVIEDO. Miércoles, 16 octubre 2019, 04:04

«Llegamos aquí diciendo que lo habitual es hacer las cosas bien y firmar un contrato dos días antes de la actuación no creo que sea hacer las cosas bien». Estas palabras las vertió el presidente de la Fundación Municipal de Cultura, José Luis Costillas, a finales de julio. Se refería a que el anterior equipo de gobierno no dejó ninguna contratación artística cerrada para las fiestas de San Mateo y solo se habían apalabrado una veintena de conciertos. A cambio, ellos hicieron una nueva programación, pero las fechas de firmas de los contratos fueron similares a las de hace otros años.

La concejala Anabel Santiago ha tenido acceso a los expedientes de San Mateo y en ellos solo se informa de lo hecho hasta el 3 de septiembre. De ahí en adelante no le han dado datos y a diez días del pregón «no había ni un solo contrato cerrado», según denunció ayer durante una rueda de prensa en el Ayuntamiento, a la que también acudió la líder de Somos, Ana Taboada.

No obstante, este no es el único problema con el que se han encontrado. En la documentación, que solicitaron el 23 de septiembre y a la que tuvieron acceso a ella «casi un mes después», cuando la ley establece un periodo máximo de cinco días, no hay información sobre siete conciertos de los celebrados en la plaza de los Ferroviarios. «Solo aparecen trece de las actuaciones. De los conciertos de Willy Naves, Los Chichos, Nando Agüeros, Cruz Cafuné, Anni B Sweet, Muñeco Vudú y Stormy Mondays no consta absolutamente nada», ahondó, para también decir que entre los papeles se encuentran los «presupuestos» para las orquestas del Bombé y la información de la programacion del Paraguas. Pero nada de los contratos.

En los expedientes entregados no hay documentación de siete conciertos de la Losa

Este oscurantismo preocupa a Somos. Dice que el «gasto del dinero no ha sido transparente» y no sabe la cantidad exacta que se ha destinado para programar las pasadas fiestas mateínas: «Dijeron primero que solo tenían 800.000 euros y después hablaron de 1,2 millones. Se está ocultando el destino del dinero», afeó ayer Santiago. El año pasado el gasto fue de 1,7 millones de euros y una de las principales quejas del bipartito era que tenían 600.000 euros menos para toda la programación mateína.

Taboada ante esta situación urgió al equipo de gobierno a rendir cuentas «de forma inmediata». «Faltaron al respeto a veinte artistas con burlas y ahora nos encontramos con expedientes incompletos. Este es un gobierno despótico y en la organización de los festejos hay mentiras y ocultaciones», dijo.

Separación de Festejos

Uno de los objetivos principales de la coalición formada por el Partido Popular y Ciudadanos era separar los Festejos de la Fundación Municipal de Cultura. Quien se hará cargo de la primera concejalía será la popular Covadonga Díaz (Costillas seguirá al frente de la segunda) y su intención es que el 1 de enero este 'divorcio' ya sea efectivo. Pero Taboada mostró ayer sus dudas.

Santiago preguntó en la comisión de Educación, Cultura, Salud Pública y Consumo cómo está este trámite y la única respuesta que obtuvo es que existe una «providencia». Es decir, hay una resolución de inicio de un expediente, pero no existen plazos. «Habían dicho que para el año que viene pero no sé si estará», señaló ayer Taboada durante la rueda de prensa en la que también recordó que el bipartito «ha paralizado proyectos», sus concejales se «han subido el sueldo» y muchos asuntos se están «improvisando».