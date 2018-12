Asociaciones de Ventanielles salen en defensa de la labor del centro de toxicómanos Jugando al parchís, en la casa de Cáritas, donde los usuarios están siempre acompañados por personal especializado. / ÁLEX PIÑA Niegan la existencia de «alarma social» por un centro que lleva quince años atendiendo el «grave problema» de las drogas G. D. -R. OVIEDO. Sábado, 22 diciembre 2018, 03:35

La Coordinadora de Asociaciones de Ventanielles -que forman el Grupo de Parados, la asociación vecinal Nuevo Ventanielles, Imagina un bulevar y Ventanielles Participa- salió ayer en defensa de la actividad del Centro de Encuentro y Acogida (CEA) para drogodependientes que gestiona Cáritas y cuyo traslado a una nueva casa en Cerdeño ha generado protestas. La plataforma manifestó públicamente su apoyo al centro, su reconocimiento a la labor que desde hace más de quince años lleva desarrollando en la zona, y «celebra su permanencia en una nueva localización cerca de nuestro barrio».

Para las asociaciones, la «atención profesional y especializada» que brinda el CEA es «imprescindible», para «abordar el grave problema de la drogadicción y además en su cara más amarga, la de quienes padecen esta enfermedad en la exclusión social más absoluta».

«Entendemos, hasta cierto punto, los recelos que han manifestado los vecinos de las viviendas colindantes a la nueva ubicación del CEA, y tenemos la seguridad de que esas reticencias desaparecerán cuando conozcan de verdad cómo funciona», señalan las asociaciones. Rechazan en cambio «su criminalización» por parte de «un grupo de personas que no representan el sentir de la mayoría social de Ventanielles». En este sentido, señalan que no existe «la alarma social que irresponsablemente se pretende incitar» y que la actividad del CEA no ocasiona problema de seguridad pública alguno «antes al contrario, contribuye a la convivencia pacífica en nuestra comunidad, pues ofrece una alternativa y una vía para la reinserción social» de los toxicómanos. Destacan también la participación de las personas que viven en el CEA en actividades del barrio como la limpieza, «hombro con hombro y fesoria y desbrozadora en mano, de la senda peatonal entre Ventanielles y Colloto, o la celebración anual del Festival 'Ventanielles, el Barrio que quiero'».

El actual centro está afectado por el desarrollo del plan especial de La Tenderina. Cáritas adquirió una vivienda junto a la carretera de Abuli como nueva ubicación del equipamiento.