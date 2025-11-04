La Asturias Fashion Week saca sus alas en Oviedo

Susana Neira Oviedo Martes, 4 de noviembre 2025, 21:16 Comenta Compartir

La Asturias Fashion Week entró en la mayoría de edad con una cita muy especial durante la tarde de este lunes en Oviedo, sacando sus alas para un fin mucho más solidario que en el famoso Victoria's Secret Fashion Show. El desfile en el Teatro Filarmónica mostró al numeroso público las tendencia para esta temporada otoño-invierno con fines benéficos en favor de 'El ángel de Javi', la causa destinada a reunir fondos para el tratamiento médico del niño ovetense con síndrome de Nedamss, una enfermedad rara que avanza a ritmo acelerado y le roba el habla, la movilidad y la capacidad para respirar.

Un granito de arena en la carrera por lograr ese millón y medio de euros que se necesitan para traer a España una terapia genética experimental. El público se entregó, llenó el teatro y contribuyó con la campaña mediante una aportación voluntaria. «Este es un evento solidario. Estar aquí significa que apoyáis lo que veis. Ahí fuera hay un niño que nos necesita y hay que ayudar un poco. Hay que rascar el bolsillo», animó la organizadora, Lourdes Iglesias.

Modelos de todas las edades participaron en la cita que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento. Lucieron las colecciones de ocho firmas y comercios: N20 –la primera en salir a escena y en la que predominaron los colores granates, grises y marrón chocolate–, Gales Moda Hombre, Marian Vaquero, Maximina, 7 Colores, L' Opción Nort, Elakokett y 7 Rosas. Este último establecimiento, en la calle La Lila, recibió un homenaje especial por su trayectoria profesional y su contribución al comercio ovetense. Uno a uno, y en grupos, lucieron trajes de niños, mujer y hombre, así como accesorios.

Oviedo apuesta por la moda como uno de los sectores estratégicos para la economía local y esta cita, que alcanza 18 años, se ha consolidado en el calendario cultural y comercial de Asturias.