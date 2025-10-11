Asturias y Paraguay estrechan lazos desde la cocina y la música La cultura sidrera y la guarania paraguaya, ambas Patrimonio de la Humanidad, se hermanan durante unas jornadas en el Auditorio de Oviedo

Oviedo se ha convertido en el escenario de las IV Jornadas Culturales de Paraguay, bajo el lema 'PanHispanitas 12 de octubre', que este sábado celebraron una inolvidable jornada de fusión gastronómica y cultural en el Auditorio Príncipe Felipe. El evento conmemora los recientes galardones de la Unesco que declararon la cultura sidrera asturiana y la guarania paraguaya como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, un hito que ha servido de hermanamiento entre dos culturas.

Así, José Antonio Álvarez, presidente de la asociación Sociedad Civil Oviedo XXI, explicó que «decidimos organizar esto para fundir ambas culturas con una fusión gastronómica» donde chefs de ambas nacionalidades prepararon platos que combinaban ingredientes y técnicas de Paraguay y Asturias.

La guarania, género musical emblemático de Paraguay, encontró su armonía con los ecos de la cultura asturiana, creando un ambiente de celebración y entendimiento mutuo. A esta actividad se sumó por la tarde el I Festival Internacional de Arpa, que congregó a siete artistas hispanoamericanos. Javier Marqués Flórez, cónsul honorario de Paraguay en Asturias, subrayó la importancia de estas jornadas como un «acto de hermanamiento que sirve para tender puentes culturales y fortalecer los lazos entre Asturias y Paraguay».

Las actividades continuarán hasta el próximo día 17 de octubre.