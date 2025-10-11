El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Foto de familia en el Auditorio. Mario Rojas

Asturias y Paraguay estrechan lazos desde la cocina y la música

La cultura sidrera y la guarania paraguaya, ambas Patrimonio de la Humanidad, se hermanan durante unas jornadas en el Auditorio de Oviedo

R. Fidalgo

Oviedo

Sábado, 11 de octubre 2025, 19:20

Comenta

Oviedo se ha convertido en el escenario de las IV Jornadas Culturales de Paraguay, bajo el lema 'PanHispanitas 12 de octubre', que este sábado celebraron una inolvidable jornada de fusión gastronómica y cultural en el Auditorio Príncipe Felipe. El evento conmemora los recientes galardones de la Unesco que declararon la cultura sidrera asturiana y la guarania paraguaya como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, un hito que ha servido de hermanamiento entre dos culturas.

Así, José Antonio Álvarez, presidente de la asociación Sociedad Civil Oviedo XXI, explicó que «decidimos organizar esto para fundir ambas culturas con una fusión gastronómica» donde chefs de ambas nacionalidades prepararon platos que combinaban ingredientes y técnicas de Paraguay y Asturias.

La guarania, género musical emblemático de Paraguay, encontró su armonía con los ecos de la cultura asturiana, creando un ambiente de celebración y entendimiento mutuo. A esta actividad se sumó por la tarde el I Festival Internacional de Arpa, que congregó a siete artistas hispanoamericanos. Javier Marqués Flórez, cónsul honorario de Paraguay en Asturias, subrayó la importancia de estas jornadas como un «acto de hermanamiento que sirve para tender puentes culturales y fortalecer los lazos entre Asturias y Paraguay».

Las actividades continuarán hasta el próximo día 17 de octubre.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Lidl avanza en la construcción de un nuevo supermercado en uno de los principales accesos a Gijón
  2. 2 Muere la mujer que había sido rescatada por un joven tras precipitarse por el Muelle
  3. 3 Todo listo en Gijón para para una media maratón de récord: recorrido, cortes de tráfico...
  4. 4

    «Mientras unos me agarraban y se reían, otros me rajaban con un cúter»
  5. 5 Detenido por quemar la vivienda de la vecina «problemática» de El Coto, en Gijón
  6. 6

    Un fallo técnico en las pruebas de conducción genera dudas en el proceso selectivo de EMTUSA
  7. 7 Atropella a un joven en patinete y se da a la fuga en Gijón
  8. 8

    0,72 euros por ir de Gijón a Oviedo: así quiere acabar con el problema del peaje del Huerna la patronal de las autopistas
  9. 9 Abierto el plazo de un mes para pedir las ayudas al alquiler en Asturias: llegan a 900 euros y estas son las condiciones
  10. 10 Detenido en Avilés tras amenazar a varias personas con un cuchillo en plena calle

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Asturias y Paraguay estrechan lazos desde la cocina y la música

Asturias y Paraguay estrechan lazos desde la cocina y la música