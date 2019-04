La Audiencia absuelve al exjefe de gabinete de Caunedo Rodolfo Sánchez / PIÑA Exculpados también los otros tres acusados de contratar periodistas de manera irregular para el Ayuntamiento de Oviedo JUAN CARLOS ABAD Jueves, 11 abril 2019, 13:41

Rodolfo Sánchez, exjefe de gabinete de Agustín Iglesias Caunedo; Ignacio Huerta, responsable de Modernización del Ayuntamiento de Oviedo y Maximino Fernández y Marco Antonio Prieto, empresarios de Asac Comunicaciones, han sido absueltos por la sala Segunda de la Audiencia Provincial de los delitos de prevaricación administrativa y falsedad documental.

La Fiscalía del Principado de Asturias interesaba penas de 5 años de prisión para los dos primeros, funcionarios municipales, y de 3 para los empresarios. Según la acusación, habrían incurrido en una contratación ilegal de dos periodistas para la oficina de Prensa del Ayuntamiento de Oviedo a través de la modificación del contrato que vinculaba a Asac con el Consistorio.

Sin embargo, se ha impuesto la tesis de las defensas que sostuvieron durante la vista oral que la modificación del contrato se inició conforme a una orden de Alcaldía y que la tramitación nunca llegó a efectuarse por «descoordinación» entre departamentos.

Así, el objeto del proceso según se recoge en el fallo «trataría de alteraciones documentales» del contrato «del que no se ha acreditado que obedeciera a conductas dolosas, pues existió un informe que dio origen a la variación«, por lo que no cabría atribuir prevaricación o falsedad, pues »los errores de coordinación, no constituyen responsabilidad«.

El proceso se inició en 2015 a raíz de una denuncia del Grupo Municipal de Foro Oviedo acerca de la posible cesión ilegal de trabajadores que se estaría produciendo en el gabinete de Prensa del Ayuntamiento. Contra la sentencia, que no es firme, cabe recurso de casación en el Tribunal Supremo.