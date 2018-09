La Audiencia ratifica la pena de un año de cárcel para el hombre que quemó a un niño al ducharlo La Audiencia Provincial. / A. PIÑA Respalda la condena contra P. M. M. G., que también deberá pagar una multa de 71.000 euros tras bañarlo con agua muy caliente ROSALÍA AGUDÍN OVIEDO. Viernes, 28 septiembre 2018, 02:43

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Oviedo ha ratificado la condena impuesta por el Juzgado de lo Penal número 1 al hombre que quemó a un niño de tres años y nueve meses mientras le duchaba. En el auto, publicado ayer por la agencia Europa Press, se establece que P. M. M. G. deberá sumir una pena de presión de un año y el pago de una indemnización de más de 71.000 euros.

Los hechos ahora condenados se desarrollaron el 21 de octubre de 2015. El pequeño conoció a los dos hijos del acusado en la guardería y los padres se hicieron amigos. Pronto empezaron a hacer planes juntos y el día del suceso la madre del menor sufrió un accidente, por lo que no pudo ir a buscar a su hijo al colegio. Llamó a P. M. M. G. para que lo cuidase mientras ella llegaba a Oviedo y el procesado accedió.

Pasó la tarde con los tres menores en el Campo de San Francisco y mientras jugaban, la abuela materna acudió hasta el parque para ver a su nieto. Allí charló con el pequeño y este le llegó a decir que quería ir a su casa. Pero en medio de la conversación cambió de opinión y decidió ir al domicilio de sus amigos, situado en la céntrica calle de Melquíades Álvarez.

Ya en casa, el condenado comenzó con la rutina diaria. Los bañó y mientras los pequeños chapoteaban, la madre le envió un mensaje. En él le pedía que bajase al pequeño hasta el portal para poder llevarlo a su casa, pero el hombre le contestó que los niños se estaban bañando. La mujer cambió de opinión y aparcó su coche en una zona de carga y descarga. Subió al domicilio y se quedó varias horas.

De repente, y según la versión que ofreció en el juicio celebrado a mediados de febrero, se acordó de que tenía su vehículo mal estacionado y bajó a la calle. Estuvo fuera unos «quince minutos» y fue entonces cuando el pequeño se puso malo. Tenía diarrea.

Al mancharse, el acusado decidió bañarlo de nuevo. No se acuerda si comprobó la temperatura del agua y cuando la madre volvió el pequeño estaba «jugando». De repente, se dio cuenta que el niño tenía la piel roja y le aplicó una crema. Al ver que no mejoraba lo llevó al HUCA y allí los pediatras le diagnosticaron quemaduras de primer y segundo grado. Estuvo ingresado durante cuarenta y dos días. Ahora, las secuelas que sufrirá el menor serán de por vida y no podrá volver a tomar el sol.