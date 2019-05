Los autores del Bulevar confían en obtener la aprobación de todas las áreas municipales El templo de Santullano, junto a la entrada a la capital. / MARIO ROJAS Miguel Ángel Tejada, arquitecto diseñador, afirma que «es un proyecto importante que necesita pulso político» JUAN CARLOS ABAD OVIEDO. Sábado, 25 mayo 2019, 01:26

Tras el informe favorable de Urbanismo a la última versión del proyecto del Bulevar de Santullano, el equipo redactor confía en que el resto de servicios municipales implicados haga lo propio. «Nos alegramos de que Urbanismo haya informado favorablemente, pero tiene que pasar por todas la áreas», explica Miguel Ángel Tejada que añade que «esperamos que sea así y que esté todo correcto».

La tercera versión del diseño ha sufrido recortes considerables para ajustarse a los 18 millones exigidos en los pliegos desde la primera que pasaba de los 50 millones de euros. Parques, juegos infantiles o zonas deportivas quedan ahora como mejoras para encajar el presupuesto y los diseñadores se curan en salud frente a Contratación. La idea ganadora del concurso con la que obtuvieron el encargo incluía una serie de aparcamientos disuasorios eliminados posteriormente por la presión de los grupos municipales, por lo que en la tercera versión los autores razonan en un epígrafe que, con ellos, se iban a financiar las obras. Tejada precisa, en conversación telefónica con este diario tras el visto bueno de Urbanismo, que fue el Ayuntamiento quien «no los quiso incluir en el proyecto». «En las primeras fases se dejó claro cuál era su posición y quedó clara la viabilidad del asunto» sostiene.

El arquitecto, que forma el equipo de la 'UTE Bosque y Valle' con Clara Eslava y David Gistau, prefiere no entrar a valorar los criterios que seguirán los diferentes servicios municipales para dar paso al diseño pero sí que deja entrever que, como a su estudio le ha ocurrido en otras ocasiones, actuaciones como la del Bulevar, quedan marcadas por el reloj electoral. «Estos proyectos implican cierto pulso político y es un año electoral», advierte. «Como pasa en todas las ciudades, en Oviedo ocurre lo mismo. Es un proyecto importante el que se ha planteado y quedan en 'stand by' con las elecciones de por medio. Es normal», argumenta.

Preguntado acerca de si es un error municipal el no haber incluido en los pliegos el desvío del colector sur, sostiene que no. «Hay cosas que no estaban en lo pliegos y que se incorporan después. Es una cuestión muy técnica, a nivel de infraestructuras y en la fase de desarrollo se aprovecha para resolverlo», afirma. Para dejar fuera del proyecto también el desvío de la canalización defiende que con la envergadura de la obra «no se podía asumir» en el diseño.

Otra de las modificaciones que ha sufrido el Bulevar de Santullano en su planteamiento fue la rotonda de entrada. Pactada por Ayuntamiento y Principado para que los tráficos al HUCA no se vieran afectados, Tejada explica que significó «una ampliación» del ámbito de desarrollo del diseño que encarecía el proyecto y que extendió el área de intervención casi el doble de lo inicial. «Fue una ampliación del ámbito que en concurso eran unos 300.000 metros cuadrados. Nosotros incluimos 320.000 y con las obras de mejora añadidas se llega a 460.000 metros de intervención», relata.

En cuanto a la viabilidad del bulevar para cumplir el objetivo del calmado del tráfico, una vez que el Plan de Movilidad del Principado promete reducir el uso del vehículo privado hasta el 41% con respecto al actual, Tejada explica que los datos con los que han realizado el diseño fueron los del Plan de Movilidad Urbana Sostenible, pendiente de aprobación. «Lo que hará el Bulevar será comunicar lo que ahora no tiene conexión y la circulación será más fluida». «Al haber conexión con las vías adyacentes manteniendo los dos carriles de entrada se produce un templado del tráfico por el simple hecho de convertirse en una vía urbana».