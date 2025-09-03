El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La avenida de Galicia, en obras. Mario Rojas

La avenida de Galicia de Oviedo luce nuevo asfaltado a falta de rematar la obra

El tráfico se ha cortado en un sentido durante el fin de semana y el lunes en sentido contrario para conseguir que avancen los trabajos

Rafael Francés

Rafael Francés

Oviedo

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 07:25

Los trabajos en la reforma de la avenida de Galicia de Oviedo avanzan a marchas forzadas. De hecho, este lunes las máquinas ya picaban la mitad de la calzada de la calle, una vez que ya habían terminado con el asfaltado de la otra mitad.

Los ovetenses han podido observar cómo la calzada desde la plaza América hacia plaza del General Ordóñez ya está asfaltada casi en su totalidad y los trabajos en el otro sentido siguen su curso para unificar el completo de la avenida antes del fin de semana. Ambos carriles han sido cortados en ambas direcciones durante la pasada semana, según las necesidades de la obra.

Por lo que respecta a las aceras de la avenida, muy anchas en previsión de la instalación de los casetones de las terrazas de los establecimientos hosteleros, los operarios han construido rampas delante de los portales de la avenida de Galicia para dar salida a los vecinos hacia la calzada, ya sea para coger un taxi o para la evacuación en caso de emergencia sanitaria o policial.

Los pasos de cebra seguirán colocados como hasta la fecha, a la entrada por la plaza de América y antes de llegar al entronque con Chales Darwin y frente a la sidrería Gran Vía.

