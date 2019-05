Ayanta Barilli lamenta que «esta generación no conversa con sus mayores» Ayanta Barilli, charla sobre 'Un mar violeta oscuro' en Trascorrales. / E. C. La finalista del Premio Planeta presenta su última novela, 'Un mar violeta oscuro', en la penúltima jornada de LibrOviedo ALBERTO ARCE OVIEDO. Domingo, 19 mayo 2019, 03:33

«No sabemos de dónde venimos, vivimos una generación que se olvida de sus bisabuelos y que ha olvidado el gusto de conversar con sus mayores», relató, justo al comienzo de su intervención en la antigua plaza del Pescado de Trascorrales, la escritora finalista del Premio Planeta 2018 Ayanta Barilli (Roma, 1969), hija de Fernando Sánchez Dragó. Presentó ayer su libro 'Un mar violeta oscuro' durante la penúltima jornada de LibrOviedo.

Junto a ella, la historiadora Ana Lobeto fue la encargada de encarrilar el coloquio, que se centró, como se centra la nueva novela de Barilli, en la historia de tres mujeres fundamentales en la vida de la escritora: su bisabuela (Elvira), su abuela (Ángela) y su madre (Caterina), que falleció cuando esta tenía 9 años de edad y la dejó «marcada para siempre».

EL PROGRAMA 12 45 horas. Aitana Castaño presenta 'Los niños de humo', una historia sobre la minería asturiana en boca de los más pequeños. 13 30. Vicente Vallés presenta 'El rastro de los rusos muertos', un relato de espías, mafiosos y la injerencia Rusa en los Estados Unidos. LibrOviedo Finaliza la XXVI edición de la feria del libro ovetense, LibrOviedo, este año con el foco puesto sobre la poesía.

«Mi madre murió siendo yo una niña, y eso me sirvió para darme cuenta muchos años después de la imposibilidad en la psicología de un niño para entender la muerte. Pasé varios años esperándola a la salida del colegio y me di cuenta de que la única manera de mantenerla viva conmigo y de no olvidarla era escribiendo el diario de mi pasado». Así empezó todo, clamó la hija del polémico escritor. «Heredé sus diarios, su vida, y con ella la historia de las mujeres de mi familia», matizó.

Secretos familiares

Luego comenzó la investigación y con ella, el descubrimiento de los secretos familiares. Así, Ayanta cuenta desde la ficción cómo Elvira se casó con Evaristo, un hombre que cultivó la locura en su vida. Su hija Ángela, más tarde, renunció a sí misma por otro marido ausente, siempre en los brazos de otras mujeres e incapaz de dedicarse a su familia. Y, al final, su madre y tercera de la saga, Caterina, acabó enamorada de otro ser desdeñable.

«Mi abuela, y después mi madre, era el arte entendido como disciplina, una mentirosa que siempre cambiaba el final de las historias, y todo ese mundo fantástico con el que alimentó todo mi propio mundo fantástico más tarde. Mi madre era una escritora compulsiva», explicó

El relato transcurre entre un pequeño pueblo de la costa genovesa italiana con las típicas casas de colores y un viejo palacete de Roma medio derruido tras la Segunda Guerra Mundial, la casa de Elvira. «En medio de esa situación histórica tan complicada entre Italia y España, con la familia dividida y separada, descubrí una historia de madres y mujeres que lo consiguieron todo partiendo de la nada», sentenció la romana ante la abarrotada plaza.