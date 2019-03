Taboada anuncia ayudas por 5 millones para comprar en el pequeño comercio Ana Taboada, junto a Carlos Paniceres, se dirige a los empresarios reunidos en la Cámara. / MARIO ROJAS La candidata de Somos expone sus objetivos y logros en el foro de debate de la Cámara de Comercio de Oviedo G. D. -R. OVIEDO. Viernes, 15 marzo 2019, 02:55

Hay un Oviedo que no nace y otro que se muere. Ana Taboada participó ayer en los 'Encuentros con la Cámara', el foro de debate impulsado por la institución y por el que pasarán todos los candidatos locales y regionales para exponer su programa a los empresarios y exponerse a las preguntas de estos, y los dos Oviedos salieron a relucir. La vicealcaldesa y candidata de nuevo por Somos defendió con soltura su gestión de estos cuatro años. Lució éxitos y prometió más para el futuro: «La ventana de oportunidad que suponen la Fábrica de Gas, que ya es una realidad, La Vega y el Bulevar de Santullano», e invitó a los empresarios a sumarse «al Oviedo que viene. Nos gustaría contar con vosotros» para estos proyectos que «serán el motor de la ciudad» y «para cambiar el modelo económico, para repensar quée queremos ser en Asturias cuando seamos mayores».

Un Oviedo que no ha nacido, frente a un Oviedo que se muere. Nacho del Río, de Comercio de Oviedo, y David González Codón, por Otea, insistieron en ello. «La gente tiene que venir a Oviedo, no se puede cortar el centro para 20 bicicletas», «tienen que pasar cosas», «hay que dinamizar la ciudad», «hemos perdido 66.000 pernoctaciones en dos años», «Oviedo está falta de contenido», son algunas de las cosas que dijeron. El pequeño comercio y la hostelería sufren el cambio de hábitos y el consumo por internet. La solución no es fácil, admitió Taboada, que aprovechó para anunciar «un programa para el pequeño comercio», que, dijo, se podría poner en marcha «en abril, cuando se incorpore el remanente de tesorería». Según explicó la candidata, el Ayuntamiento establecería una línea de ayudas al consumo en el pequeño comercio por importe de 5 millones de euros. Se trataría de ayudar a familias con pocos recursos a adquirir bienes - «gafas», puso como ejemplo- con un modelo similar al de las becas escolares, siempre que compren en comercios del barrio.

Turismo

Para defender la gestión en turismo y hostelería, delegó en cambio en los concejales Rubén Rosón e Ignacio del Páramo, que negó las cifras alarmantes y defendió que ha mejorado la rentabilidad. El de Urbanismo admitió que pueden hacerse mejoras, pero que la ordenanza de terrazas «es mucho mejor que la que dejó el PP» y que ahora se tardan solo dos meses en un permiso.

Hubo más. El presidente de la CAC, Joel García, pidió que no se olviden de la inversión y seguridad jurídica para las empresas de áridos, pensando en la cantera de Priorio. Lo primero, según Taboada, es fallo del área de Infraestructuras, que «ha tenido muchos problemas». De lo segundo, según Del Páramo, «no vamos a renunciar a la defensa del medio ambiente».

Las licencias colaborativas, la apuesta por la rehabilitación y el IBI diferenciado también estuvieron en el debate. Taboada defendía la justicia de que quienes «tienen un patrimonio de más de un millón de euros» paguen más. «Como esta casa», le replicó el presidente de la Cámara, Carlos Paniceres, que cerró el debate con una reflexión sobre «los cambios que afectan a nuestro modelo de ciudad» y la «desertización» de El Cristo. A paliar el traslado del Hospital, «llegamos tarde, se sabía desde diez años antes que se iba para abajo», dijo Taboada, que urgió el desarrollo de 'Hucamp'.