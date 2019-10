El Ayuntamiento busca la fórmula para usar La Vega tras rechazar Defensa su alquiler La fábrica de armas de La Vega con la Catedral de fondo. / MARIO ROJAS Apuesta por el modelo «más eficiente y menos costoso» y lamenta no tener «con quién negociar» ROSALÍA AGUDÍN OVIEDO. Jueves, 10 octubre 2019, 00:56

Las opciones se reducen para el Ayuntamiento, pero el equipo de gobierno está dispuesto a luchar. El Ministerio de Defensa, liderado en funciones por la socialista Margarita Robles, rechaza alquilar los terrenos de la fábrica de armas de La Vega. Su justificación es que esta parcela de 118.793 metros, y sin actividad permanente desde hace siete años, es un «bien de dominio público» y el arrendamiento «no es posible». A cambio, según informó ayer el gobierno estatal a este periódico, se muestran «abiertos» a estudiar «todas las formas legales que posibiliten una adecuada utilización» de la factoría, y en ello está el Ayuntamiento.

El edil de Economía, el popular Javier Cuesta, está dispuesto a encontrar «la mejor fórmula» para el interés de la ciudad. No sabe si a través de una «cesión, alquiler o compra», pero esto no le preocupa, a pesar de la que segunda opción ya está rechazada: «Para nosotros lo determinante es el resultado y no decimos a través de qué método». El objetivo es buscar el «modelo más eficiente» y «menos costoso».

Eso sí, le extraña que Defensa no quiera arrendar los terrenos de La Vega porque esto fue lo que hizo con la factoría armamentística de La Coruña. «Esa parcela es de dominio público y la alquilaron». De todas formas su objetivo sigue siendo negociar con el ministerio y partir desde «cero».

Por el momento no hay fecha para la primera reunión para tratar este tema por una razón muy sencilla: «No tenemos con quién hablar y este es un asunto político». El gobierno nacional está en funciones.

Uno de los problemas que se encontró el anterior alcalde Wenceslao López es que durante el pasado mandato hubo tres ministros de Defensa. El primero fue el popular Pedro Morenés y por aquel entonces dejó claro que no atendería la petición municipal de ceder la propiedad. María Dolores de Cospedal tomó las riendas a finales de 2016 y bajo su gestión se tasaron los terrenos en 32 millones de euros.

Con Margarita Robles al mando se acordó la cesión de la capilla y el claustro de La Vega a la espera de acordar el precio por la fábrica. Esto fue en enero pero hasta el momento no se ha dado ningún paso al frente. Es más, Cuesta defendió hace quince días que «lo único que hay» es un protocolo de intenciones «sin obligaciones para las partes».

A este respecto, también, se ha pronunciado la delegada del gobierno. Delia Losa advirtió hace dos semanas que la cesión es imposible: «Por muy buena voluntad que se tenga, no se pueden regalar propiedades a otra administración». Un rechazo a la «cesión», contemplada en el abanico de posibilidades del Ayuntamiento, que ya advirtió que «no tiene capacidad de comprar los terrenos en los términos planteados». La última tasación realizada cifra la parcela en 44 millones de euros.

Las puertas se abren hoy

Mientras, La Vega se prepara para los Premios Princesa de Asturias, tras haber abierto en La Noche Blanca. Albergará gran parte de las actividades programadas por la Fundación Princesa. Cinco naves tendrán actividad hasta la víspera del día grande y se celebrarán alrededor de sesenta propuestas dirigidas a todos los públicos y que incluyen instalaciones artísticas, exposiciones, proyecciones de cine, teatro, juegos o conciertos.