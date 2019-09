El Ayuntamiento congelará las tasas para 2020 y deja el IBI diferenciado en el 1,1% Una vista de la ciudad, donde seguirá aplicándose el IBI diferenciado. / ALEX PIÑA La necesidad de cumplir el plan económico financiero limita la rebaja fiscal prometida por el equipo de gobierno GONZALO DÍAZ-RUBÍN OVIEDO. Jueves, 5 septiembre 2019, 00:49

Ronald Reagan como actor tuvo un éxito limitado. Como cuadragésimo presidente de los Estados Unidos, en cambio, fue un adalid liberal con lemas como «el contribuyente es la única persona que trabaja para la Administración sin tener que aprobar oposiciones». Hablar de impuestos no es popular, salvo para prometer rebajas. El equipo de gobierno que forman PP y Ciudadanos prometieron, por separado, varias en campaña, pero, de momento, chocan con la herencia recibida. «Hemos hecho una propuesta seria, pero hay que cumplir el plan económico financiero», explicó ayer el concejal de Economía, Javier Cuesta acerca del proyecto de ordenanzas fiscales para 2020 que hoy aprobará la junta de gobierno.

Los ovetenses 'trabajarán para la administración' el año que viene, pero lo harán al mismo precio que este. «La propuesta general es la congelación de los impuestos, tasas y precios públicos», añadió Cuesta. La principal excepción está en el IBI, cuyo tipo general bajará un 3,5%, desde el 0,6% vigente al 0,5795%. La medida tiene como objetivo compensar la aplicación de la revisión de la ponencia catastral, en vigor desde 2013 y que supuso un incremento medio de los valores del 50%, aunque este se aplica por tramos del 5% año a año hasta 2023.

Como en años anteriores, la rebaja del tipo propuesta no bastaría para congelar todos los recibos. Cuesta explicó que, según los cálculos de los técnicos, la ponencia realmente subirá un 3,5% el próximo año. De ahí que se haya fijado esa reducción del tipo general. La medida congelará algunos recibos, bajará otros, pero para otros vecinos supondrá un alza de unos pocos euros.

La revisión catastral se nota. Desde entonces, el Ayuntamiento bate récords de recaudación por IBI cada año. El pasado, pese a una bajada del tipo por parte del Ayuntamiento del 4,1%, sumó algo más de 77 millones de euros, unos 337 euros por cada vecino y casi 28 millones más, con prácticamente la misma población (225.000 habitantes) que en el año 2007.

El Ayuntamiento, como adelantó este diario, mantendrá el IBI diferenciado, pero rebajará el tipo del 1,3% de este año al 1,1% para los edificios dedicados a oficinas, industrias o comercio que tengan más de un millón de euros de valor catastral; los aparcamientos que pasen de los dos millones; los establecimientos de ocio y hostelería que valgan más de 2,7 millones; o los centros deportivos que superen los 7,6. La medida afecta a alrededor de 200 inmuebles. Al equipo de gobierno no le gusta, sostiene que penaliza la inversión en el concejo y prometió suprimirlo. De nuevo, las exigencias del plan económico financiero impedirán cumplir. «Lo bajaremos dos décimas, casi un 20%, pero con los números que heredamos no podemos eliminarlo ahora como nos hubiese gustado».

Aguas, basura y escuelas

En líneas generales, la propuesta es continuista. La Ley de Haciendas Locales no es un ejemplo de imaginación. Las tasas de los principales servicios públicos municipales permanecerán inalteradas, lo que con una inflación aproximándose al 2% puede considerarse una rebaja. Llama la atención, de nuevo, que el Ayuntamiento no actualice el precio que pagan los ovetenses por el suministro de agua y el saneamiento. La tarifa, que ahora tiene consideración de prestación patrimonial de carácter no tributario, lleva más de un lustro sin actualizar y así seguirá el año que viene. Ello pese al notable alza de los costes para el Ayuntamiento que ha supuesto la entrada en servicio de la ETAP de Cabornio, 2 millones al año, y los que pueda suponer algún día -o año, que ya van 15 de espera- el llenado de los nuevos depósitos de El Cristo.

También se mantendrán las tarifas del servicio de recogida de basuras, pese a que la retirada de los residuos orgánicos en el cubo marrón también ha supuesto un incremento de los costes del servicio y las tarifas de las escuelas infantiles, hoy tan de actualidad. «Queremos hacer un estudio en profundidad del coste y rendimiento de los servicios, pero el calendario es el que es, las ordenanzas tienen que estar aprobadas el 31 de diciembre y tendrá que ser el año que viene», explica Javier Cuesta.

Bonificaciones

Aún así, el equipo de gobierno ha encontrado hueco para aplicar algunas bonificaciones y exenciones para favorecer el desarrollo y la continuidad de actividades empresariales. Los locales afectos a una de ellas de menos de 46.000 euros de valor catastral, tendrán una bonificación en la plusvalía del 95% «para evitar cierres de pequeños negocios por defunción». También habrá bonificaciones en las tasas para los negocios que empiezan en las incubadoras municipales. Las subidas se limitan a aquellos precios públicos que incluyen su revisión con el IPC por contrato.