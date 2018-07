El Ayuntamiento hace efectivo el pago de 17 millones por la condena del Calatrava El Palacio de Congresos. / PIÑA Jovellanos XXI recibirá al sumar los intereses 18,4 millones de euros por la liquidación del contrato de 'los palacios' J. C. A. OVIEDO. Martes, 10 julio 2018, 02:03

Rubén Rosón sacó la tarjeta a pasear. La cuenta la pagamos todos. Al final, el Ayuntamiento de Oviedo pagó la semana pasada los 17.068.545,62 millones de euros de la ejecución de la sentencia de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias a lo que queda de la empresa Jovellanos XXI -está en liquidación- en concepto de resolución del contrato de 'los palacios'.

Para cumplir la ejecución de la sentencia, que devino en firme el pasado febrero tras la inadmisión a trámite por el Tribunal Supremo de los recursos de ambas partes , el Ayuntamiento tuvo que realizar dos modificaciones presupuestarias mediante suplementos de crédito y un préstamo. Además, agregó una tercera modificación para nincorporar remanente de tesorería para mantener el plan de inversiones.

No son todo tan malas noticias. Al no pronunciarse el supremo sobre la sentencia del TSJA, de los 25.044.033,77 millones iniciales a los que ascendían las cuentas de la liquidación, según la sentencia inicial del Contencioso Número 3 en la que el magistrado Miguel Ángel Carbajo desmenuzó hasta hacer diregible un contrato inusual y en el que ni siquiera había planos definitivos, al Ayuntamiento no le corres ponder pagar 710.657,82 «en concepto de daños y perjuicios imputables a Jovellanos XXI por deficiencias en la ejecución del contrato».

También se aprovecha del 'descuento' del TSJA sobre el fallo de Carbajo de 1.363,36 euros del pago de la cuota de la mancomunidad de Buenavista del mes de enero de 2014, los 312.540,93 euros incluidos en concepto de «error aritmético» y, sobre todo, los otros 6.950.926,04 millones achacables al fracaso y «sobrecostes de la cubierta móvil».

Hechas las restas, la sentencia de la liquidación del contrato de 'los palacios' queda en 17 millones de euros a abonar por las arcas municipales a Jovellanos XXI que, en última instancia, dio margen para que el área de Economía del Ayuntamiento para que lograra concertar el crédito con la que afrontar el pago. El pasado 14 de junio era cuando se cerraba el plazo para la ejecución de la sentencia pero el administrador concursal evitó pedirla y dejar en manos de los abogados consistoriales que, una vez concedido el crédito, pagaran de buena fe.

Las dificultades para armar el presupuesto, a punto de ser interenido por Hacienda a costa del déficit inicial de 4 millones, no permitieron hasta los últimos días concertar el préstamo tras el visto bueno del Principado. Será de 18,4 millones para afrontrar también el cálculo de los intereses, que suman otros 1,4 millones de euros.