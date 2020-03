El Ayuntamiento estudia pagar las tuberías de El Fontán Lugar donde se ubica la galería de tuberías en El Fontán. / LORENZANA Los vecinos presentaron una reclamación patrimonial ante el mal estado que registra la instalación de gas que surte a 14 edificios CECILIA PÉREZ OVIEDO. Miércoles, 18 marzo 2020, 01:18

El Ayuntamiento está barajando la posibilidad de sufragar los gastos de las obras de la instalación de las nuevas tuberías de gas que surten a las catorce viviendas de El Fontán. Una medida que ya había solicitado la Asociación de Vecinos Pérez de Ayala. El colectivo interpuso una reclamación patrimonial, vía administrativa, en base a estos trabajos cuyo coste, en principio, recaían en los propios residentes.

A falta de concretar los pormenores, el Ayuntamiento se ha ofrecido a estudiar la posibilidad de sufragar los gastos, que ascienden a más de 84.000 euros.

El mal estado de las tuberías de gas, oxidadas y carcomidas, se remonta a hace veinte años cuando se rehabilitó la plaza de El Fontán. Fue el Ayuntamiento quien decidió ejecutar una galería interior de servicio, una especie de foso que recorre la plaza. El problema radica, según denunciaron los vecinos, en que el colector no tenía suficiente pendiente por lo que en vez de desaguar, el agua se quedaba estancada, dañando las tuberías. Esto se denunció al Ayuntamiento pero no fue hasta hace dos años cuando se iniciaron los trabajos de reparación de esa galería inferior, obras que finalizaron en mayo del pasado año. Unos trabajos que no obtuvieron el resultado deseado. Se cortó el colector y el agua quedó estancada en la fosa. Fue a raíz de estas obras cuando los residentes se enteraron de que las acometidas de gas estaban dañadas por el óxido debido a los años de acumulación de agua. El pago de los trabajos para rehabilitar esas galerías, según la ley de hidrocarburos, deberían de partir de los propios residentes, quienes deberían abonar unos 6.000 euros por edificio.

El problema radica en que antes de las elecciones, que motivaron el cambio de gobierno municipal, la Concejalía de Infraestructuras, liderada en aquel entonces por la socialista Ana Rivas, se comprometió a presentar unas ayudas para sustituir todas las instalaciones comunitarias que estuvieran obsoletas en El Antiguo.

Una partida que el actual equipo de gobierno no ha incluido en los presupuestos, de ahí que ahora, los vecinos reclamen al Ayuntamiento que se haga cargo del coste de las obras. Una medida que ya está estudiando y cuyo resultado trasladarán a los vecinos en cuanto se recupere la actividad municipal.