El Ayuntamiento inicia una campaña para prevenir las agresiones sexistas en las fiestas R. A. OVIEDO. Martes, 10 septiembre 2019, 00:56

El Ayuntamiento quiere unas fiestas de San Mateo libres de agresiones sexistas. Para ello ha diseñado una campaña, que será presentada esta semana, y cuyo lema es 'No es no'. Con ella quieren concienciar a los ovetenses de que las «aglomeraciones y el alcohol no son una excusa» para agredir a las mujeres, que «acosar no es ligar» y pide a todas aquellas personas que vean una situación fuera de lugar que lo pongan en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Esta iniciativa parte de la Concejalía de Política Social liderada por la popular Leticia González.

La campaña se suma a la desarrollada por el anterior equipo de gobierno y por el que durante dos años se instaló un 'punto violeta' en el que se podía denunciar cualquier hecho atípico o se daba información durante las 24 horas del día.