«El Ayuntamiento ha mostrado dejadez al permitir la ruina del martillo de Santa Ana» Manuel Almeida, en el Oviedo Antiguo. / PABLO LORENZANA «Queremos que el Arozbispado, mientras decide qué hacer, ceda el terrero y se haga un parque para disfrute de los ovetenses » Manuel Almeida. Presidente de la asociación de vecinos Oviedo Redondo SANDRA S. FERRERÍA OVIEDO. Jueves, 2 mayo 2019, 03:51

Desde que hace cinco años nació la asociación de vecinos Oviedo Redondo, una de sus principales reivindicaciones ha sido el martillo de Santa Ana. El deteriorado solar frente al Museo de Bellas Artes de Oviedo, propiedad del Arzobispado, y que da una «mala imagen» a la zona, en palabras del presidente de la asociación, Manuel Almeida (Gijón, 1974).

-¿Desde cuándo el martillo de Santa Ana está en malas condiciones?

-Hará unos cuarenta años. Antiguamente ahí estaba la imprenta que tenían los curas para editar los boletines parroquiales. Tras derruirse, quedó ese perímetro.

-¿Qué es lo que pretenden que se haga?

-Queremos que se haga algo con ello, que no siga ese espacio decadente en el centro de la ciudad. Es el escaparate principal de Oviedo por su situación al lado del Museo de Bellas Artes y de la Catedral. Una ruina que lleva ahí 40 años.

-Han iniciado una campaña de movilizaciones y recogida de firmas para «concienciar a la ciudadanía e instituciones de la necesidad de tomar medidas para paliar la ruina del martillo».

-Sí. El Arzobispado trabaja lentamente en el tema, y pensamos que pueden pasar otros veinte años sin arreglar el martillo. Lo que pedimos es que cedan el uso del solar a la ciudad, y que se haga un parque, de cuyo mantenimiento se encargue el Ayuntamiento. Y mientras tanto que el Arzobispado decida tranquilamente qué quiere hacer ahí; si quiere viviendas para los sacerdotes, o un museo de reliquias. Para eso hace falta un proyecto, presentarlo a Patrimonio.... Llevará tiempo, y mientras Oviedo podría disfrutar del lugar.

-¿Esta situación, de quién es culpa?

-La culpa es compartida entre el Arzobispado y el Ayuntamiento. Uno por desidia, ya que además el propio Ayuntamiento puso un andamio de contención para que no se caiga la fachada. Y el Consistorio, por su lado, ha mostrado dejadez, porque está en su derecho de exigir que en medio del casco histórico no esté esa ruina.

-¿Cree que esa fachada que sigue difícilmente en pie debe conservarse?

-No. Esos andamios intentan dar un valor a la fachada que no tiene. Es de ladrillo, creo que está ahí para indicar el cierre de la finca, de quién es la propiedad. En un proyecto presentado por el Arzobispado en 1981 para una casa sacerdotal esa fachada se eliminaba, con lo cual, ellos mismos no le conceden ningún valor.

-¿Qué le parece la idea del Arzobispado de crear un edificio de servicios?

-Desde la asociación no estamos en contra de que el Arzobispado ejerza sus derechos sobre su parcela. Lo que pedimos es que sea Patrimonio del Principado quién dé validez a ese proyecto, siempre y cuando ese proyecto pase los requisitos necesarios en cuanto a volumetría y fachada por el sitio en el que está. Lo que estamos viendo con el paso de los años es que el Arzobispado está esperando que llegue una corporación municipal que financie esa obra.

-¿Cuántas firmas han recogido para la causa?

-El 5 de abril hicimos la primera acción pública. Nos congregamos en el martillo, y sacamos un cartel con una infografía que retrata cómo quedaría el espacio. Ya llevamos más de 600 firmas recogidas.

-¿Siguiente paso?

-Estamos pensando en organizar una chocolatada. Queremos seguir insistiendo hasta que o bien el Arzobispado o bien el Ayuntamiento nos digan que toman cartas e el asunto. Hasta entonces seguiremos. Queremos dar visibilidad al problema que hay.

-En breve habrá nuevo equipo de gobierno ¿Qué le piden?

-Que nos dé una solución llegando a un acuerdo con el Arzobispado. El Ayuntamiento es el que tiene tomar las riendas y presionar al Arzobispado, negociar con él, para que ese espacio se gane para la ciudadanía. Y luego ya que decidan qué van a hacer con él. Solo queremos mientras tanto lo dejen abierto para los ovetenses.

-¿Podría ocurrir que un parque en pleno Oviedo Antiguo se convierta en una zona habitual de botellón?

-Sería un ensanche de calle, como el de Cimadevilla, el espacio no da para hacer una plaza muy grande. Que luego pueda generar problemas... igual que pueden generarse en otras zonas de la ciudad. No hay que mirar solo los usos malos, esa plaza también puede servir para acoger proyecciones de cine al aire libre, como las que se hacen en el Paraguas.

-¿Cómo valoran la limpieza de pintadas en el Antiguo?

-Cuando Oviedo Redondo nació había una dejadez total. No se había hecho nada. Respecto a los grafitis, se hacía una limpieza general al barrio una vez al año. Ahora aplaudimos la limpieza realizada hace poco pero no es suficiente. Creemos que debe ser algo permanente. El Oviedo Antiguo tiene muchas peculiaridades, está muy protegido, y precisamente por eso entendemos que el Ayuntamiento tiene el deber de protegerlo de manera permanente. Tiene que dedicar una partida anual a limpieza de fachadas, haya pintadas o no las haya.

-¿Y qué mas reivindicaciones tienen?

-La peatonalización de la calle Paraíso, que ya se ha aprobado, la rehabilitación de la muralla, y que se revisen todos los hidrantes de la ciudad, por el peligro que supone, entre otras muchas.