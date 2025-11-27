El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Tráfico en el centro de la ciudad, punto neurálgico de la Zona de Bajas Emisiones, que se implantará el 1 de enero. Mario Rojas

El Ayuntamiento de Oviedo acelera la aprobación del Plan de Movilidad tras el visto bueno de Transportes

El gobierno local del PP prevé aprobar el nuevo PMUS y la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones este viernes en comisión para llevarlos al próximo Pleno

Alberto Arce

Alberto Arce

Oviedo

Jueves, 27 de noviembre 2025, 21:05

Comenta

El equipo de gobierno prevé dar la luz verde definitiva este viernes al nuevo Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de Oviedo y ... a la ordenanza reguladora de la Zona de Bajas Emisiones en el seno de una comisión extraordinaria y urgente de Economía. Y es que los plazos son los plazos. La nueva ZBE deberá estar implantada, como tarde, el próximo 1 de enero y para aprobar su ordenanza es necesario que la ciudad cuente con un plan de movilidad actualizado. Es por ello que el Ayuntamiento, previo paso por la comisión, tiene intención de llevar los dos asuntos al Pleno de la semana que viene para elevarlos a aprobación definitiva.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El fuego arrasa una tienda de patinetes eléctricos de Gijón: «Escuchamos una explosión tremenda, creíamos que era una bomba»
  2. 2 Fallece de forma repentina un niño de 12 años durante un entrenamiento en Avilés
  3. 3 Herido grave un motorista de 53 años que quedó atrapado bajo un coche en Avilés
  4. 4 El instituto Carreño Miranda y el colegio San Fernando de Avilés, de luto por la muerte repentina de un alumno de 12 años
  5. 5

    El Gobierno logra el apoyo de los sindicatos y los funcionarios tendrán una subida del 11%
  6. 6

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  7. 7 La banda de ladrones vuelve a actuar en Gijón: asaltan un chalé en el Infanzón
  8. 8 Un restaurante de Gijón llega a la final de la Mejor Pizza de España
  9. 9 Las entidades sociales de Gijón asumen el realojo de los usuarios del Albergue Covadonga mientras duren las obras
  10. 10 El ultra del Sporting detenido por vender droga los días de partido afronta siete años de prisión

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Ayuntamiento de Oviedo acelera la aprobación del Plan de Movilidad tras el visto bueno de Transportes

El Ayuntamiento de Oviedo acelera la aprobación del Plan de Movilidad tras el visto bueno de Transportes