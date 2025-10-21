El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Leticia González y Carlos Paniceres, tras rubricar el convenio. A. O.

El Ayuntamiento de Oviedo y la Cámara de Comercio firman un convenio de apoyo a los emprendedores

El Consistorio aporta 125.00 euros para que la entidad cameral «incremente la base empresarial y la actividad económica»

R. F.

Oviedo

Martes, 21 de octubre 2025, 20:20

La Cámara de Comercio y el Ayuntamiento de Oviedo han firmado la renovación del convenio de colaboración para el proyecto 'Oviedo Emprende 2025', con el objetivo de impulsar el espíritu emprendedor y dinamizar la actividad económica en la ciudad.

El acuerdo lo rubricaron la concejala de Economía, Leticia González, y el presidente de la Cámara, Carlos Paniceres, en el Consistorio ovetense. La Cámara recibe una subvención de 125.000 euros para desarrollar diversas actividades en el espacio municipal del Talud de la Ería.

Con la firma de este convenio, que se viene acordando entre ambas entidades desde 2013, la Cámara de Comercio de Oviedo reafirma «su compromiso de ser una institución útil tanto para las empresas existentes como para los emprendedores».

El ente cameral, sostiene, trabaja con el firme objetivo de ser una institución empresarial fuerte, relevante y eficiente al servicio del interés general de la economía y de la sociedad en Asturias.

El objetivo final es claro: que se incremente la base empresarial y la actividad económica en Asturias. Este convenio representa un ejemplo claro de colaboración público-privada, una línea básica en el espíritu de actuación de la Cámara. La institución mantiene su mano tendida hacia las administraciones públicas.

