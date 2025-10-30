El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Tres accidentes de tráfico en Asturias en plena hora punta: importantes atascos en la autopista 'Y'
El Palacio de los Deportes de Oviedo, recientemente reestrenado tras la mayor obra municipal en décadas. Mario Rojas
Ejecución presupuestaria

El Ayuntamiento de Oviedo llega a la recta final del ejercicio con el 49,8% del presupuesto municipal ejecutado

El equipo de gobierno ha concluido inversiones por valor de 16,3 millones de euros en los nueve primeros meses del año, un 20,8% de los casi 79 millones presupuestados

Alberto Arce

Alberto Arce

Oviedo

Jueves, 30 de octubre 2025, 08:36

Comenta

El equipo de gobierno local del PP estrenó hace apenas un par de meses el renovado Palacio de los Deportes de Oviedo. Se ... trata de la principal obra de la administración Canteli desde la llegada del popular a los mandos del Ayuntamiento en 2019 y una de las más voluminosas de las últimas décadas con sus más de 26 millones de euros de precio de certificación final, tal y como avanzó EL COMERCIO. No obstante, en la carrera del cumplimiento de un presupuesto municipal anual se suman muchísimos más factores. El Consistorio ha presentado el estado de ejecución presupuestaria hasta el tercer trimestre del año y esta ha quedado fijada en un 49,8%. La cifra, producto de relacionar los 167,8 millones de euros del apartado de obligaciones reconocidas del presupuesto de gastos –de los cuales ya se han efectuado pagos por valor de 161,6 millones– con los 336.797.321 euros de créditos totales, es un 4,3% más baja que la del año anterior.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Ence plantea el despido de 90 trabajadores de la fábrica de Navia
  2. 2

    La Universidad de Oviedo prohíbe a los padres acceder a las notas y reclamar exámenes
  3. 3 Mael, el niño que venció a un dragón llamado Meningococo
  4. 4

    La historia de una asturiana: «Desperté con medio cuerpo paralizado y llamé a un amigo en lugar de al 112»
  5. 5

    Juicio en Gijón a cuatro jóvenes portugueses: «Fue una relación sexual consentida, no una violación grupal»
  6. 6 Adiós a Mercedes González, edil con el tripartito y gran activista social
  7. 7 El significado del misterioso vídeo que ha compartido Daniel Sancho
  8. 8

    El aparcamiento de la avenida de Portugal de Gijón será gratuito
  9. 9

    El Principado de Asturias investiga un presunto caso de acoso escolar en San Martín del Rey Aurelio
  10. 10 Un ganadero, condenado a prisión por provocar en Las Regueras un incendio que calcinó ocho hectáreas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Ayuntamiento de Oviedo llega a la recta final del ejercicio con el 49,8% del presupuesto municipal ejecutado

El Ayuntamiento de Oviedo llega a la recta final del ejercicio con el 49,8% del presupuesto municipal ejecutado