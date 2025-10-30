El Ayuntamiento de Oviedo llega a la recta final del ejercicio con el 49,8% del presupuesto municipal ejecutado

El equipo de gobierno local del PP estrenó hace apenas un par de meses el renovado Palacio de los Deportes de Oviedo. Se ... trata de la principal obra de la administración Canteli desde la llegada del popular a los mandos del Ayuntamiento en 2019 y una de las más voluminosas de las últimas décadas con sus más de 26 millones de euros de precio de certificación final, tal y como avanzó EL COMERCIO. No obstante, en la carrera del cumplimiento de un presupuesto municipal anual se suman muchísimos más factores. El Consistorio ha presentado el estado de ejecución presupuestaria hasta el tercer trimestre del año y esta ha quedado fijada en un 49,8%. La cifra, producto de relacionar los 167,8 millones de euros del apartado de obligaciones reconocidas del presupuesto de gastos –de los cuales ya se han efectuado pagos por valor de 161,6 millones– con los 336.797.321 euros de créditos totales, es un 4,3% más baja que la del año anterior.

Ahora bien, es cierto que el cuarto trimestre del ejercicio suele ser siempre el de mayor dinamismo; sin embargo, el Ayuntamiento debe acelerar si quiere mejorar los datos de 2024. En materia de inversiones, el año pasado, por ejemplo, el resultado final de ejecución fue de apenas un cuarenta por ciento, poco más de 39 millones de euros de los casi 94 disponibles, al finalizar el ejercicio –había empezado con el muy escaso dato de 307.315 euros gastados entre enero y marzo–. En los nueve primeros meses de 2025, el capítulo de inversiones reales, con un montante total de 78,6 millones de euros después de modificaciones, arroja un resultado de 16,3 millones, el equivalente a un 20,8 por ciento del total y lo que supone algo menos de 72 euros por ovetense.

Así, el documento sobre el estado de ejecución de gastos revela que entre las principales actuaciones ya realizadas destacan la reurbanización y pavimentación de vías (5,2 millones de euros), la movilidad urbana y transporte (1,8 millones) y proyectos en materia de medio ambiente y zonas verdes (algo más de 850.000 euros). Por el contrario, importantes partidas reservadas para obras sociales y de juventud, movilidad y sostenibilidad, patrimonio municipal, infraestructuras urbanas y educativas, así como otras inversiones en turismo, cultura y servicios públicos, concentran un total pendiente de ejecución de 62 millones de euros, es decir, el 78,7% del capítulo.

Recaudación de impuestos

En relación con el año anterior, el presupuesto vigente creció un 3,9%. Por su parte, los ingresos, 230,1 millones de los casi 337 previstos, se mantienen prácticamente estables, con un aumento del 1,1% y un notable crecimiento en tasas del 25,1%. El Consistorio recauda bien, y lo ha hecho, por poner varios ejemplos, con casi 75 millones de euros del recibo del IBI (Impuesto sobre los Bienes Inmuebles), 11,1 millones de la viñeta (casi 300.000 euros más de lo previsto al principio del año) o 6,6 millones de IRPF. Eso, y más, hasta sumar 102,9 millones de euros en impuestos directos (alcanzando el 95,7% de lo previsto), 7,7 millones en impuestos indirectos (77,9%) y 32,1 millones en tasas y precios públicos (78,9%), cerca de seis millones y medio de euros más que el año anterior solo en este último punto. Un ejemplo más de que las administraciones tienen dos velocidades diferentes a la hora de gastar e ingresar.

El capítulo de ingresos también da cuenta del dinamismo económico de la ciudad. Oviedo ha recaudado más de lo previsto en todo lo que tiene que ver con trámites de expedición de licencias urbanísticas (1,92 millones sobre 1,13 previstos), se han ingresado 3,41 millones del impuesto sobre construcciones y obras, y casi 670.000 euros correspondientes a la tasa de ocupación de la vía pública para la instalación de terrazas.

Con todo, la ejecución total del presupuesto apenas llega al cincuenta por ciento y llaman la atención cuestiones como que los gastos de personal tan solo ha llegado al 56,3% (45,15 de 80,7 millones de euros) a fecha de 30 de septiembre, o que los gastos en bienes y servicios –donde coincide una parte importante de la acción municipal hacia los ciudadanos– se quede a las puertas del sesenta por ciento de ejecución en la suma de los tres primeros trimestres del 2025, o lo que es lo mismo: en 75,41 millones de euros de los 126,29 presupuestados.

Críticas de la oposición

Precisamente estos datos los denunció este miércoles el concejal Jorge García Monsalve (PSOE). En sus palabras, «el Ayuntamiento cobra con eficacia, pero no invierte lo que recauda; recauda como nunca, pero gasta como nunca de poco». Y es que, denunció el edil socialista, «nunca antes a estas alturas del año se había registrado un nivel de ejecución tan bajo». A su juicio, se trata de «la prueba de que Oviedo está paralizado por un gobierno sin rumbo ni proyecto que solo se preocupa de hacer promesas vacías». En ese sentido, concluyó, «el dinero público no está para dormir en los bancos, sino para mejorar la vida de los ovetenses. Cada euro que no se ejecuta es una oportunidad perdida para la ciudad».