¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Vista aérea de la plaza de la Escandalera, que se remodelará dentro de las obras de ampliación del aparcamiento. Damián Arienza

El Ayuntamiento de Oviedo elige el plan de la actual concesionaria del parking de la Escandalera para su ampliación

El estudio de viabilidad de Aparcamientos de Asturias, la división de la Corporación Masaveu que gestiona el aparcamiento desde 1973, se impone sobre otras dos empresas

Alberto Arce
Susana Neira

Alberto Arce y Susana Neira

Oviedo

Jueves, 6 de noviembre 2025, 19:29

La junta de gobierno de Oviedo aprobó durante la mañana de este jueves la selección del estudio de viabilidad de la empresa Aparcamientos de ... Asturias S. A., división de la Corporación Masaveu, como base para la futura licitación de la reforma del aparcamiento subterráneo de La Escandalera, que pasará de las actuales cuatrocientas a unas setecientas plazas y de dos a cuatro plantas, según las previsiones iniciales del Ayuntamiento. Una obra «gigantesca», tal y como se ha venido refiriendo a ella el alcalde, Alfredo Canteli, que el equipo de gobierno local del PP quiere aprovechar para cambiar radicalmente la imagen de la principal plaza de la ciudad, uniéndola peatonalmente con el paseo de Los Álamos del Campo San Francisco, y sometiéndola a una reurbanización integral que afectará también a su entorno inmediato. Un proyecto de mandato prioritario para el regidor, que apuesta por ligarlo a la Zona de Bajas Emisiones y que también aparece como una de las piedras angulares de la metamorfosis del centro que prevé la Agenda Urbana de Oviedo, donde se cifra su inversión estimada en 40 millones de euros. Su plazo de ejecución, de entre un año y medio y dos años, según los cálculos del regidor.

