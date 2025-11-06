El Ayuntamiento de Oviedo elige el plan de la actual concesionaria del parking de la Escandalera para su ampliación

La junta de gobierno de Oviedo aprobó durante la mañana de este jueves la selección del estudio de viabilidad de la empresa Aparcamientos de ... Asturias S. A., división de la Corporación Masaveu, como base para la futura licitación de la reforma del aparcamiento subterráneo de La Escandalera, que pasará de las actuales cuatrocientas a unas setecientas plazas y de dos a cuatro plantas, según las previsiones iniciales del Ayuntamiento. Una obra «gigantesca», tal y como se ha venido refiriendo a ella el alcalde, Alfredo Canteli, que el equipo de gobierno local del PP quiere aprovechar para cambiar radicalmente la imagen de la principal plaza de la ciudad, uniéndola peatonalmente con el paseo de Los Álamos del Campo San Francisco, y sometiéndola a una reurbanización integral que afectará también a su entorno inmediato. Un proyecto de mandato prioritario para el regidor, que apuesta por ligarlo a la Zona de Bajas Emisiones y que también aparece como una de las piedras angulares de la metamorfosis del centro que prevé la Agenda Urbana de Oviedo, donde se cifra su inversión estimada en 40 millones de euros. Su plazo de ejecución, de entre un año y medio y dos años, según los cálculos del regidor.

Por partes. El Consistorio aprobó en febrero la prolongación excepcional de la concesión del parking durante un año más. La decisión, adoptada por razones de interés público, buscaba permitir a Aparcamientos de Asturias, concesionaria desde 1973, continuar con la explotación del servicio hasta la entrada en vigor del nuevo contrato –a priori, antes del 15 de marzo de 2026, salvo nuevas prórrogas–. Con ello, el PP buscaba ganar tiempo para completar una compleja tramitación administrativa previa al lanzamiento del nuevo concurso público. Más tarde se abrió un periodo de audiencia pública a la iniciativa privada para que las empresas interesadas presentasen sus estudios de viabilidad, de acuerdo con una fórmula prevista en la Ley de Contratos que permite a la administración utilizar los estudios aportados por compañías privadas como base para redactar los pliegos.

Así, el Ayuntamiento recibió tres propuestas: las de Saba Aparcamientos S.A., Empark Aparcamientos y Servicios S.A., y Aparcamientos de Asturias S.A. Se seleccionó el estudio de viabilidad de esta última. Ahora, según explicaron las fuentes municipales consultadas, antes del concurso será necesario culminar la aprobación definitiva del estudio y cumplir con varios trámites estatales y municipales, por lo que el proceso aún se podría prolongará durante varios meses.

Para la redacción de sus documentos de viabilidad el Ayuntamiento puso a disposición de las empresas sendos estudios geotécnicos y de tráfico, un levantamiento topográfico, así como la pertinente documentación ambiental y los diseños preliminares de la reurbanización y renaturalización de la plaza.

El aparcamiento de La Escandalera, gestionado por la Corporación Masaveu desde 1973, fue adjudicado por un periodo de 50 años mediante un contrato firmado el 1 de junio de 1974, con fecha de inicio de explotación el 15 de septiembre de 1973. La concesión finalizó oficialmente el 15 de septiembre de 2023, momento en que el Ayuntamiento aprobó una primera prórroga de 18 meses y posteriormente, el pasado 27 de febrero, se amplió un año más para garantizar la continuidad del servicio mientras se preparase el nuevo contrato de concesión.

La reforma de la plaza

La visión municipal asume como un todo la reestructuración y ampliación del aparcamiento subterráneo, que se ha quedado obsoleto después de medio siglo –está pensado para unos tiempos en que los coches eran mucho más pequeños–, y la reurbanización integral de la plaza de La Escandalera y su entorno. Por un lado, la reforma busca integrar el aparcamiento en un gran intercambiador urbano, con acceso directo a una zona peatonal y servicios complementarios vinculados a la movilidad sostenible; por otro, convertir La Escandalera en un gran salón urbano conectado peatonalmente con el paseo de Los Álamos –que también debe ser sometido a una necesaria y compleja obra de restauración, aunque condicionada a las actuaciones en el parking–.

El diseño de la plaza, elaborado por los arquitectos Juan Tur y Daniel Cortizo, incluye, entre otras cosas, la creación una escalinata con graderío orientada hacia el Teatro Campoamor, pensada, por ejemplo, para ver la llegada de los premiados en la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias. También, la creación de una glorieta en la plaza del Carbayón y nuevos accesos rodados desde las calles Argüelles y Marqués de Santa Cruz.